Vor rund 40 Jahren taten sich ein paar Häfler und Ravensburger zusammen, um bei den Olympischen Winterspielen dabei zu sein. Mit Erfolg: Ganze Delegationen vom Bodensee reisten in die Partnerstadt Friedrichshafens - und die Brauerei Leibinger schenkte vor Ort regionales Bier aus.

Die ganze Geschichte war im Bericht „Als Häfler ,Olympiasieger’ wurden“ in unserer Ausgabe vom 23. Februar zu lesen. Nun erreichte uns dazu eine weitere lustige Randnotiz. Manfred Sauter schreibt in einem Brief an die Redaktion, dass durch das Entgegenkommen von Leibinger, „bei der ganzen Angelegenheit die Stadt Friedrichshafen in den Mittelpunkt gestellt wurde“.

Als Beweis schickte Sauter einen Original-Bierdeckel aus besagtem Jahr mit. Darauf zu sehen sind Abbildungen und Namen der Städte Friedrichshafen und Sarajevo sowie ein kleines Logo der Brauerei Leibinger. „Ravensburg wird weder gezeigt noch genannt“, schreibt Manfred Sauter. Nicht umsonst habe man damals Leibinger als „unsere Hausbrauerei Friedrichshafen“ bezeichnet.