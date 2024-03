Als Dreikäsehoch auf der IBO

Die IBO bemüht sich in diesem Jahr um junges Publikum. Fragt sich nur: Was ist jung? Aus meiner Sicht alle Dreikäsehochs, die noch die Grundschulbank drücken. Wahrscheinlich, weil ich selbst in der ersten Klasse war, als meine Eltern mich erstmals auf die Messe mitnahmen. Besondere Attraktionen brauchte es nicht, um die IBO für mich interessant zu machen.

Der größte Jahrmarkt der Welt

Die IBO war für mich ganz einfach der größte Jahrmarkt der Welt. Was gab es Tolleres - die Geisterbahn beim Rutenfest mal ausgenommen? Und genaugenommen nicht mal die. Kein Möchtegern-Gespenst hätte mir so große Angst einjagen können wie mein Vater, wenn ich von einer bunten Attraktion nicht wegzukriegen war. Er sagte dann: „Wir gehen jetzt und lassen dich hier.“ Komisch; meine Mutter bekam das nicht zu hören, wenn sie sich bei den Suppenpulver-Händlern von einer Probier-Tasse zur nächsten schlürfte.

Auf der Jagd nach Aufklebern

Von meinem Vater lernte ich bei der IBO eine ganze Menge. Zum Beispiel, dass man den Leuten von den Messeständen nicht in die Augen schauen darf. Andernfalls muss man was kaufen. Ich lernte auch, dass ein Bub schon zufrieden ist, wenn er quer durch alle Hallen wetzen darf, um so viele Werbeaufkleber wie möglich abzustauben. Alle diese Aufkleber pappte ich an die Tür des Kinderzimmers, das ich mit meinem Bruder teilte. Bis ich mich aufraffte, die blöden Dinger mühsam wieder abzufummeln und die Tür frisch zu streichen, war ich in der Oberstufe.

Es lebe der Gurkenhobel

Meine bis heute andauernde Begeisterung für Kraut- und Gurkenhobel verdankt sich ebenfalls der IBO. Und bevor jetzt ein Oberschlauer den Finger hebt, weil die IBO viel mehr als Gurkenhobel zu bieten hat, sage ich: stimmt schon. Aber macht mir den Gurkenhobel nicht schlecht! Habt ihr mal versucht, all die Schnipseltechniken nachzumachen, die die Gurkenhobel-Entertainer hinter ihren zerspanten Karotten drauf haben? Bevor man das beherrscht, hat man sich auf Rubiks Zauberwürfel längst sechs Richtige zurechtgedreht.

