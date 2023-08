Yelyzaveta Rudnieva kommt aus der Ukraine. Genauer gesagt aus Kiew. Als der Krieg begann, hatte sie gerade ihren Bachelor–Abschluss in der Tasche und unterrichtete an einer privaten Sprachschule Englisch und Deutsch.

„Die erste Zeit verbrachten wir fast nur im Keller. Ständig gab es Alarm, es gab Ausgangssperren und Straßenkämpfe“, erinnert sich die 23–Jährige an den Kriegsausbruch. „Unsere Wohnung befand sich im 16. Stock, aber wegen des ständigen Alarms durften wir den Aufzug nicht benutzen. Man überlegte sich also zweimal, ob man zwischendurch wieder hoch in die Wohnung ging. Schließlich war die Sicherheit am wichtigsten. An Arbeit oder irgendwelche Zukunftspläne war überhaupt nicht mehr zu denken“, erzählt sie traurig. „Alles war mit einem Mal dahin.“

Einsatz für internationale Beziehungen

Heute lebt Yelyzaveta Rudnieva in Ravensburg und studiert an der Zeppelin–Universität (ZU) in Friedrichshafen Politics, Administration & International Relations (PAIR), also Politik, Verwaltung und internationale Beziehungen. Das ist genau ihr Ding: „Politische Ereignisse haben mein Leben beeinflusst — und eigentlich auch über mich entschieden“, erklärt sie.

„Wenn ich schon wegen des Krieges hier bin und ein neues Leben beginnen soll, dann will ich mindestens versuchen, mich für etwas Globales, für internationale Beziehungen einzusetzen. Das schwebt mir auch für meine berufliche Zukunft vor. Also die Zusammenarbeit der Länder mit der Ukraine“, ist sich die ZU–Studentin sicher.

Über die Freundin nach Ravensburg

Doch wie kam die junge Frau an den Bodensee? Wenige Wochen nach Kriegsbeginn entschieden die Eltern, dass die Mutter mit der damals 21–jährigen Tochter und dem zwölfjährigen Sohn Kiew verlassen sollte. Wohin war zunächst nicht klar. Erst mal in Sicherheit. „Wir sprachen alle kein Polnisch oder Tschechisch, also dachten wir uns, Deutschland macht Sinn“, erzählt Yelyzaveta Rudnieva.

Es kam, wie es wahrscheinlich kommen musste: „Eine ukrainische Freundin, die wiederum über Freunde deren Großvaters nach Weingarten kam, hatte uns an eine Familie in Ravensburg vermittelt“, erzählt Yelyzaveta Rudnieva. „Weil ich als einzige Deutsch konnte und es meine Freundin war, hatte ich auch irgendwie die Verantwortung.“ Also ließ sie zunächst ihre Mutter und den Bruder in einer Kirche in Zethau im Erzgebirge zurück und fuhr alleine nach Ravensburg. „Es hat gleich gepasst.“

Wie in einer WG

Und weiter: „Es sind so liebe Menschen. Sie haben ein Haus in der Weststadt, und sie waren so wahnsinnig nett und großzügig. Wir wohnten bei ihnen, etwa ein halbes Jahr wie in einer großen Wohngemeinschaft. Wir haben zusammen gekocht und gegessen, sie haben uns auch geholfen, eine eigene Wohnung zu finden“, sagt die 23–Jährige. Obwohl zunächst alles unklar war, sei nie die Frage aufgekommen, wann sie endlich gehen würden.

Und auch in Sachen Studium führte eins zum anderen: Eine Nachbarin, die an der Pädagogischen Hochschule Weingarten arbeitet, erfuhr, dass sie Sprachen studiert hatte, und schlug der jungen Frau vor, weiter auf Lehramt zu studieren. „Da begann ich erst einmal zu überlegen, wohin mich mein Weg führen sollte“, blickt Yelyzaveta Rudnieva zurück.

Dankbar für Unterstützung

Der Sohn der Ravensburger Familie hatte seinen Bachelor an der ZU gemacht und vom Studium erzählt — und davon, dass es ein Stipendium für Studenten aus der Ukraine gebe. „Der PAIR–Studiengang ist genau mein Match“, bekennt Yelyzaveta Rudnieva. Also bewarb sie sich, bestand das Auswahlverfahren und studiert seit September vergangenen Jahres — dank einem Vollstipendium, sie muss also keine Studiengebühren bezahlen.

Ich hatte so wahnsinnig großes Glück, wie alles gelaufen ist. Yelyzaveta Rudnieva

Yelyzaveta Rudnieva ist sehr dankbar für die vielfältige Unterstützung die sie von ihrer Ravensburger Familie, von vielen Privatleuten, von der Uni und überhaupt von Deutschland bekommen hat und nach wie vor bekommt: „Ich fühle mich nicht unerwünscht, es ist, als ob ich hier reinpasse, deshalb fühle ich mich so wohl. Ich hatte so wahnsinnig großes Glück, wie alles gelaufen ist“, stellt die 23–Jährige fest.

Praktikum bei Bundestagsabgeordneten

Der Unterschied zu ihrem ersten Studium an einer staatlichen Uni sei enorm. Damals hatte sie ein fixes Programm zu erledigen, wurde nur nach ihren Kenntnissen abgefragt und war alleine mit ihren Problemen. „An der ZU zählt die Person, das Engagement, und Erfahrungen in Nebenjobs oder Praktika werden nicht als Desinteresse am Studium, sondern als wichtige Ergänzung gesehen“, berichtet die Ukrainerin.

Derzeit absolviert sie ein Praktikum beim Bundestagsabgeordneten Volker Mayer–Lay (CDU). Zunächst war sie einen Monat in Berlin, wo sie wertvolle Einblicke in administrative Tätigkeiten bekam, aber auch an Sitzungen von Arbeitsgruppen und Ausschüssen teilnahm oder Besuchergruppen betreute. Jetzt ist sie im Homeoffice und kümmert sich um den Social–Media–Content oder unterstützt den Abgeordneten in seinem Wahlkreis Bodensee und beim Sommerprogramm.

Vater fehlt sehr

Und ihre Familie? Die Mutter ist Sprachwissenschaftlerin und Psychologin und spricht Englisch. Sie lernt sehr intensiv deutsch. Für sie war es zunächst in Deutschland emotional schwieriger, weil sie die Sprache nicht beherrschte. Mittlerweile kommt sie ganz gut zurecht und unterstützt auch den 13–jährigen Sohn, der in der Schule Deutsch lernt.

Schwer ist für die Familie aber vor allem die Trennung vom Vater, der in der Ukraine geblieben ist. Er sei Handwerker und werde gebraucht. Immer, wenn es in den Nachrichten neue Meldungen gibt, rufen Mutter und Kinder zuhause an und fragen nach, ob alles in Ordnung ist. Wenn es die Situation zulässt, wollen sie vielleicht in den Sommerferien für ein paar Tage nach Kiew fahren und ihn besuchen, erzählt Yelyzaveta Rudnieva. Aber das ist noch ungewiss.