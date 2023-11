Alle Fußballspiele auf Kreisebene abgesetzt

In den Fußball-Kreisligen des WFV-Bezirks Bodensee wird am Wochenende kein einziges Spiel stattfinden. Alle geplanten Partien sind flächendeckend aufgrund des Schnees abgesagt worden.

Besonders davon betroffen ist der Spielbetrieb in der Kreisliga A. Dort sollte in den Staffeln 1, 2 und 3 normalerweise der Start in die Rückrunde erfolgen. Doch von diesem Plan ist der Fußballbezirk Bodensee nun abgewichen, auch in den B-Ligen wird am Wochenende keine Partie ausgetragen.

Andere Uhrzeit beim Tettnanger Pokalspiel

Eine Folge davon ist auch eine Verlegung im Frauen-Verbandspokal. Die Fußballerinnen des TSV Tettnang bestreiten ihr Achtelfinalspiel gegen den Regionalliga-Tabellenführer SV Hegnach auf dem Kunstrasenplatz der Sportfreunde Friedrichshafen nun schon um 14 Uhr statt um 16.30 Uhr. An der Rolle ändert das aber nichts: Ein Weiterkommen der Tettnangerinnen, die in der Oberliga im unteren Mittelfeld stehen, wäre eine Riesenüberraschung.