Alexander Huber spricht über seine Liebe zu den Bergen

Alexander Huber von den Huberbuam ist am Donnerstag, 28. Dezember, ab 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen zu Gast. Er präsentiert unter dem Titel „Zeit zum Atmen“ einen Live-Vortrag.

Der Alpinismus hat für die Menschen das Bild der Berge verändert. Wurden früher die Berge als lebensfeindlich und bedrohlich wahrgenommen, so rückt heute der Alpinismus diese steile Welt in ein anderes Licht: die Berge als Ort der Selbstfindung, als Ort der Reflexion, wo man noch die Zeit zum Atmen findet. Vor über vierzig Jahren publizierte Reinhard Karl sein Buch „Erlebnis Berg: Zeit zum Atmen“ und war für Alexander wie für viele andere seiner Generation Inspiration, das Abenteuer in der Welt der Berge zu suchen.

In seinem Vortrag zeigt Alexander Huber seine schönsten Momente in den Bergen wie auch aktuelle Highlights aus dieser faszinierenden und vielseitigen Welt. Die unglaublichen Bilder, arrangiert mit faszinierenden Filmsequenzen und steiler Musik sind ein Erlebnis der besonderen Art. Grenzbereiche in der überhängenden Welt des elften Grads in alpinen Wänden, die faszinierende Insel Sardinien als Traum der Kletterer und die dünne Luft beim Klettern jenseits der 6000 Meter im Karakorum zeigen die steile Welt der Berge im schönsten Licht.

Die Passion Berg steht dabei als Metapher für das Leben und lässt Raum für Betrachtungen von beeindruckend bildgewaltigen Standpunkten: Zeit zum Atmen - denn es ist nicht der Berg, den man bezwingt, sondern immer nur das eigene Ich.

