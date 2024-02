Friedrichshafen

Alexander Hacke und Danielle De Picciotto beim Open-Air

Friedrichshafen

Alexander Hacke von den „Einstürzenden Neubauten“ und die Musikerin Danielle De Picciotto, Mitbegründerin der Love Parade, treten am Donnerstag, 29. August, zusammen mit der Kult-Band „Element of Crime“ beim Sommer-Open-Air im Innhof der Caserne in Friedrichshafen auf.