Alessio Genua in U23 versetzt

Gepflegter Fußball, aber kaum Tore: Das kennzeichnet bisher die Saison des Fußball-Landesligisten VfB Friedrichshafen. Im Heimspiel gegen den schwächelnden FC 07 Albstadt (Samstag, 15.30 Uhr) sowie in den kommenden Wochen wollen die Häfler natürlich den Ertrag erhöhen. Dabei sind in erster Linie die Stürmer gefragt, die Anzahl der Offensivspieler ist aber weiter geschrumpft.

Spieler und Trainer haben unterschiedliche Ansichten

Schon früh in der Saison gab der VfB den Neuzugang Amir Kücükler in die U23 ab. Beim Kreisliga-A-Team soll er Einsatzminuten sammeln, um sich zu einem ernsthaften Kandidaten für die erste Mannschaft zu entwickeln. Und nun ist auch Alessio Genua in die Reserve versetzt worden. Ausgangspunkt war ein Gesprächsgesuch des 25-jährigen Angreifers. „Er war unzufrieden mit den Spielzeiten“, berichtet Sandro Musso, Sportlicher Leiter des VfB Friedrichshafen. Beim 3:4 im Testspiel gegen den Verbandsligisten FV Rot-Weiß Weiler schnürte Genua einen Doppelpack, in den bisherigen Pflichtspielen durfte er aber nur 80 Minuten ran. Er blieb ohne Torbeteiligung ‐ trotzdem forderte Genua nun Startelfeinsätze. Allerdings können ihm Coach Giovanni Rizzo und Co-Trainer Oliver Senkbeil dies zum momentanen Zeitpunkt nicht erfüllen. Das wurde in einem „guten, konstruktiven“ Austausch deutlich. „Die Meinungen von ihm und den Trainern gehen weit auseinander“, sagt Musso. „Das macht keinen Sinn. Er soll sich Gedanken machen, ob es zu viel ist, was er erwartet.“

Ein Punkt, den das Trainerteam anführte, ist der Fitnesszustand von Genua. Der 25-Jährige verpasste im Sommer große Teile der Vorbereitung und schafft es aufgrund seiner Schichtarbeit bei der ZF auch nicht immer ins Training. „Er kann 20 Minuten Vollgas geben, das berechtigt nicht, um in die Anfangsformation zu kommen“, meint Musso. Deshalb hält es der VfB für das Beste, dass er sich jetzt über Spiele bei der U23 in Form bringt. Laut Musso sei es eine gemeinsame Entscheidung gewesen.

Bei der zweiten Mannschaft kennt er sich bestens aus. In der Saison 2022/2023 wollte Genua für die Reserve spielen und verhalf der U23 mit 33 Toren in 27 Spielen zur Vizemeisterschaft in der Kreisliga A2. Danach wollte er eigentlich wieder oben angreifen, was nun erst einmal wieder rückgängig gemacht wurde. Die Tür zur ersten Mannschaft ist damit aber nicht zu. „Alessio ist ein VfB-Kind“, betont Musso. Bei Genua sei eine berufliche Veränderung möglich. Das könnte ihm mehr Trainingsbesuche erlauben und würde automatisch die Wahrscheinlichkeit auf Einsätze in der ersten Mannschaft der Häfler erhöhen.

Mittelfeldplatz kein Grund zur Beunruhigung

Rizzo und Senkbeil setzen aktuell vermehrt auf Sascha Hohmann und Patrick Berlet, die in der Vorsaison zweistellig getroffen haben. Vor allem auf Hohmann halten sie große Stücke, schließlich erzielte der 30-jährige Mittelstürmer in der vergangenen Saison 20 Tore. In der aktuellen Spielzeit ist er dagegen noch ohne eigenen Treffer. Das Vertrauen ist dennoch da. Das gilt auch für Berlet sowie die agilen Außenbahnspieler Sebir Elezi und Mulai Danfa Fati. „Da ist schon noch viel Luft nach oben. Aber wir sind gar nicht beunruhigt und wissen, dass sie viel mehr draufhaben. Der Knoten wird platzen“, betont Musso. Die meiste Torgefahr strahlt Eugen Strom aus.

Der VfB trainiert viele Abschlüsse. Es soll zu mehr Toren und einer Verbesserung der Ergebnisse führen. Aktuell rangiert Friedrichshafen in der Landesliga mit lediglich zehn geschossenen Toren nach sieben Spielen auf Rang neun. „Die Tabellensituation ist nicht zufriedenstellend. Das will ich nicht beschönigen“, sagt Musso. Der Sportliche Leiter könne den Trainern und dem Team aber keinen Vorwurf machen. Teilweise sei es „wie verhext“, so Musso. Die Videoanalysen würden bestätigen, dass der VfB einen „guten Fußball von hinten heraus mit sehr viel Ballbesitz“ spiele und seine Spielanlage verbessert habe. Auf Dauer wird sich das auszahlen, meint Musso. „Es wird kommen“, so seine volle Überzeugung. Am liebsten soll es schon gegen Albstadt aufwärtsgehen. Dann aber ohne Chefcoach Rizzo, der aus privaten Gründen fehlt und von Co-Trainer Senkbeil vertreten wird.