Der Lebensmitteldiscounter Aldi schließt eine Filiale in Friedrichshafen. Ende Januar 2024 ist in der Adelheidstraße Schluss. Das bestätigt das Unternehmen auf Nachfrage. Einen genauen Grund für die Schließung nennt die Pressesprecherin nicht. Sie schreibt: „Um das Filialnetz zu optimieren, kann es vorkommen, dass Aldi-Süd bestehende Standorte schließt oder an einen anderen Ort umzieht.“

Zwei weitere Standorte bleiben

In Friedrichshafen verfüge das Unternehmen, neben der Filiale in der Adelheidstraße, über zwei weitere Standorte, die sehr gut erreichbar seien. Die Mitarbeitenden aus der Adelheidstraße setze man nach der Schließung in anderen Filialen in der Region ein.

Zu der Frage, ob es in Zukunft stattdessen an einer anderen Stelle in Friedrichshafen eine weitere Aldi-Filiale geben wird, möchte das Unternehmen im Augenblick nichts sagen. Man befinde sich diesbezüglich allerdings bereits in positiven Gesprächen.