Albrechtstraße wegen Baumschnittarbeiten teils halbseitig gesperrt

In der Albrechtstraße auf Höhe der Rosenstraße müssen Baumpflegearbeiten vorgenommen werden. Deshalb ist die Albrechtstraße in diesem Bereich ab Dienstag, 20. Februar, 8 Uhr, bis Mittwoch, 21. Februar, 8 Uhr, halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. Der Gehweg kann in diesem Abschnitt nicht genutzt werden.

Aus der Rosenstraße kann nicht in die Albrechtstraße eingefahren werden. Die Umleitung erfolgt über die Sandöschstraße. Anlieger der Rosenstraße können bis zur Baustelle einfahren. Radfahrende werden vor der Arbeitsstelle auf die Fahrbahn des fließenden Verkehrs geleitet und nach der Arbeitsstelle wieder auf den Radweg geführt. Fußgänger müssen den gegenüberliegenden Gehweg benutzen.