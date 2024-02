Die Albert-Merglen-Schule soll nun doch nicht am alten Standort neu gebaut werden, sondern in den Fallenbrunnen 18 ziehen, den leerstehenden Gebäudekomplex direkt neben dem Kulturhaus Caserne.

Das jedenfalls schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor. Dessen Zustimmung dürfte eigentlich reine Formsache sein, da das Gremium selbst diese Variante nach einem entsprechenden Antrag der Fraktionen CDU, SPD/Linke, Freie Wähler und FDP ins Spiel gebracht und die Verwaltung mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt hatte.

Wir kommen hier schneller voran und sparen uns außerdem die Diskussion um eine Interimslösung. Bürgermeister Andreas Hein

Diese Überprüfung hat die Einschätzung der Antragsteller bestätigt, dass der Standort gleich mehrere Vorteile hätte. Der offensichtlichste: Es kann ein bestehendes Gebäude genutzt werden. Das muss zwar kernsaniert und an die Bedürfnisse der Schule angepasst werden.

Dennoch ist Bürgermeister Andreas Hein überzeugt: „Wir kommen hier schneller voran und sparen uns außerdem die Diskussion um eine Interimslösung.“ Die Verwaltung rechnet damit, dass Aufstellung des Raumprogramms, Sanierungsplanung und Bauarbeiten insgesamt etwa viereinhalb Jahre in Anspruch nehmen werden.

Keine Interimslösung erforderlich

Wenn die Schule wie bisher geplant am alten Standort neu gebaut werden würde, müsste sie für die Bauzeit vorübergehend anderweitig untergebracht werden - und deshalb letztlich zweimal umziehen. Allein für die Interimslösung standen Kosten von mehr als drei Millionen Euro im Raum. Bei einem Umzug in den Fallenbrunnen entfielen diese Kosten.

Mehr Platz, mehr Möglichkeiten

Ein weiterer Vorteil. Der Gebäudekomplex im Fallenbrunnen 18 bietet deutlich mehr Platz und Möglichkeiten als der alte Standort. Während dort ein Neubau für eine dreizügige Ganztagsschule geplant war, lassen sich im Fallenbrunnen laut Hein nicht nur vier Züge und ein „modernes pädagogisches Konzept“ realisieren. Darüber hinaus könnte hier auch noch ein Ganztageskindergarten mit fünf Gruppen untergebracht werden. „Das ermöglicht gemeinsame pädagogische Konzepte, ein durchgängiges Denken, einen nahtlosen Übergang von Kita zur Schule und damit eine gezielte Förderung“, sagt Hein.

Dass der Fallenbrunnen generell ein sehr gut geeigneter Standort für eine Grundschule und einen Kindergarten wäre, macht Hein zum einen daran fest, dass in direkter Nachbarschaft eines der größten Neubaugebiete entstehen soll, und zum anderen an der Bildungsausrichtung des gesamten Quartiers.

Auswirkungen auf Fischbach und Schnetzenhausen

Darüber hinaus sieht die Verwaltung auch Vorteile für die Schullandschaft im Westen Friedrichshafens insgesamt. Denn eine vierzügige Ganztagsschule im Fallenbrunnen könnte jenen Bedarf abdecken, der sich in Fischbach und Schnetzenhausen ohne bauliche Veränderungen langfristig nicht unterbringen lässt. Das heißt: Die geplante Erweiterung der Grundschule in Fischbach wäre verzichtbar, und pädagogisch sinnvolle und erforderliche räumliche Verbesserungen könnten im Bestand umgesetzt werden. Und auch in Schnetzenhausen müssten keine zusätzlichen Kapazitäten geschaffen werden.

Sollte der Gemeinderat beschließen, die Albert-Merglen-Schule in den Fallenbrunnen 18 zu verlegen, soll deshalb auch über eine Neuordnung der Schulbezirke beraten werden. Wobei Andreas Hein betont, dass dabei natürlich die Devise „kurze Beine, kurze Wege“ zu berücksichtigen sei. Um eine gute Erreichbarkeit des Schul- und Kindergartenstandorts zu gewährleisten, sollen gegebenenfalls auch neue Wegeverbindungen hergestellt werden.

Sporthalle im Innenhof

Für den Schulsport könnte im Innenhof des Gebäudekomplexes eine Einfeldhalle gebaut werden. Voraussetzung dafür wäre eine Änderung des Bebauungsplans. Der tatsächliche Bedarf der Schule könnte durch eine solche Halle allerdings nicht ganz gedeckt werden, wie aus den Unterlagen zur Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses am 6. März hervorgeht.

Dafür müssten andere Sporthallen in der Nähe genutzt werden, zum Beispiel die bestehende Turnhalle der Albert-Merglen-Schule. Eine Zweifeldhalle lässt sich laut Verwaltung am Standort Fallenbrunnen 18 aufgrund „baustruktureller Gegebenheiten“ nicht umsetzen.

Ein Umzug der Albert-Merglen-Schule an einen anderen Standort war vor knapp zwei Jahren eigentlich bereits beschlossene Sache. Der auserkorene Standort, eine landwirtschaftlich genutzte Fläche beim Hauptfriedhof, stieß in der Bevölkerung allerdings auf erheblichen Widerstand. Mehr als 6000 im Zuge eines Bürgerbegehrens gesammelte Unterschriften veranlassten den Gemeinderat dazu, letztlich doch den Neubau am alten Standort zu beschließen.

Das Risiko eines erneuten Bürgerbegehrens hält man im Rathaus offenbar für überschaubar. Weil es den Kritikern damals in erster Linie darum ging, einen Neubau auf der grünen Wiese zu verhindern. Und weil man „ein schlüssiges Konzept“ habe, sagt Andreas Hein. Wir haben gute Argumente, um auch Kritiker zu überzeugen“, so der Bürgermeister.

Kein Investorenmodell mit der Caserne

Vom Tisch wäre mit einem Umzug der Albert-Merglen-Schule in den Fallenbrunnen 18 die vor einigen Jahren andiskutierte Idee, den Gebäudekomplex in ein Investorenmodell einzubeziehen, das auch der finanziellen Absicherung des Kulturbetriebs der Caserne dienen sollte. Wirklich abgezeichnet hat sich eine solche Lösung aber laut Auskunft von Monika Blank, der Pressesprecherin der Stadt, ohnehin nicht, weil die Gegebenheiten sehr komplex seien und mögliche Investoren eher begrenzen würden, als ihnen Chancen zu eröffnen.