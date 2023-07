Eigentlich stand fest, dass die Albert–Merglen–Schule an ihrem bisherigen Standort in der Heinrich–Heine–Straße neu gebaut werden soll. Aber ein gemeinsamer Antrag von vier Fraktionen des Gemeinderats könnte das ändern.

Ihre Forderung: Die Verwaltung soll das Gebäude Fallenbrunnen 18 als dauerhaften Standort der Schule prüfen. Der Antrag hat am Montag eine Mehrheit im Gremium gefunden, weshalb die Stadt nun eine Machbarkeitsstudie dazu ausarbeiten wird.

Rückblick: Die Albert–Merglen–Schule braucht mehr Platz, sie soll als dreizügige Ganztagsschule geführt werden. Dass deshalb ein Neubau her muss, ist schon lange weitgehend unstrittig. Zunächst schlägt die Stadtverwaltung zwei Möglichkeiten vor: einen Neubau am bisherigen Standort und einen Neubau auf einer zur Zeit noch landwirtschaftlich genutzten Fläche beim Hauptfriedhof.

Welche Vorteile der Fallenbrunnen hat

Nachdem sich im Juli 2022 eine knappe Mehrheit für Letzteres entscheidet, formiert sich eine Initiative, die das kippen will. Am Ende unterzeichnen mehr als 6000 Menschen. Schließlich folgt der Gemeinderat diesem Willen und beschließt im Dezember, die Schule doch am bisherigen Standort zu lassen.

Aber durch einen Antrag von CDU, SPD/Linke, Freie Wähler und FDP könnten die Karten neu gemischt werden. „Wir haben gemeinsam diesen Prüfauftrag gestellt, um nach der besten Lösung für die Albert–Merglen–Schule, die betroffenen Kinder und die gesamte Schulgemeinschaft zu suchen“, sagte Dagmar Hoehne (Freie Wähler) in der Sitzung des Gemeinderats am Montag. Der Fallenbrunnen 18 habe das Potenzial, eine „überraschende Lösung“ als dauerhafter Standort der Schule zu sein.

Wir sehen die offenen Fragen. Vor allem sehen wir aber die Chance, den Kindern einen angemessenen Lebens– und Lernort zu ermöglichen Werner Nuber

Folgende Vorteile sehen die Rätinnen und Räte hinter besagter Lösung: Am Fallenbrunnen 18 würde „graue Substanz“ erhalten und aufgewertet, keine städtischen Grünflächen beansprucht und ein Abriss zahlreicher Gebäude am jetzigen Standort vermieden werden.

Wo kommt die Schule während der Bauzeit unter?

Zudem gebe es „ein kindgerechtes Umfeld mit ausreichenden Freiflächen“, wie Hoehne ausführte. Dadurch, dass ein zweimaliger Umzug wegfalle, gebe es weniger Belastungen für Schüler und Schulpersonal. „Wir sehen die offenen Fragen. Vor allem sehen wir aber die Chance, den Kindern einen angemessenen Lebens– und Lernort zu ermöglichen“, sagte Werner Nuber (SPD).

Ein weiterer Vorteil laut Befürwortern des Antrags: Man spare sich die Millionensummen, die für einen Interimsstandort während der Bauphase am jetzigen Standort nötig wären. Dieser Übergangsstandort war im Übrigen der Grund, weshalb das Schulprojekt überhaupt auf der Tagesordnung des Gemeinderats stand.

Eigentlich sollte darüber entschieden werden, ob die Merglen–Schule während der Bauzeit vorübergehend auf dem Grundstück südlich des Gebäudes Fallenbrunnen 1 (Swiss International School) unterkommt.

Verwaltung ist „offen“ für die Idee

Und noch ein weiterer Standort für eine Übergangslösung steht im Raum: eine Parkplatzfläche von Rolls–Royce Power Systems (RRPS) nahe des aktuellen Standorts der Schule. Das Unternehmen zeige eine „große Offenheit zur Nutzung der Parkplatzfläche“, sagte dazu Erster Bürgermeister Fabian Müller.

Das Planungsrecht sei an der Stelle jedoch herausfordernd, was zum Beispiel Lärm– oder Immissionsschutz angehe. „Es ist nicht unmöglich, aber mit einem gewissen zeitlichen Aufwand verbunden“, so Müller. Beide Standorte würden bei der weiteren Prüfung eine Rolle spielen.

Zum Antrag der vier Fraktionen sagte der Erste Bürgermeister, dass die Verwaltung diesem „offen gegenüber“ stehe. „Wenn das gelingt, hat das Sinnhaftigkeit.“ Andere Gebäude im Fallenbrunnen — etwa Zeppelin–Uni oder DHBW — hätten gezeigt, dass mit den Gebäuden eine solche Nutzung grundsätzlich baulich möglich ist.

So wurde abgestimmt

„Wir erhoffen uns, dass wir am Ende einen Vergleich zwischen der Machbarkeit am alten Standort und der am Standort Fallenbrunnen 18 hinbekommen“, sagte Müller. Dafür müsse man Parameter wie die Kosten, die Einteilung der Schulbezirke und vieles mehr untersuchen.

Damit beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung mit seiner Abstimmung: Bei sechs Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde dem Antrag von CDU, SPD/Linke, Freie Wähler und FDP mehrheitlich stattgegeben.

Von manchen Fraktionen kommt scharfe Kritik

Allerdings waren nicht alle Rätinnen und Räte mit diesem neuen Ansatz zufrieden. Regine Ankermann (Grüne) bemängelte, dass die Quartiersentwicklung in der Heinrich–Heine–Straße noch zu wenig mitgedacht werde. „Der Prüfauftrag könnte viel Zeit kosten, wenn es blöd läuft“, kritisierte Simon Wolpold (Netzwerk).

Und Nicole Lukoschek (ÖDP) bezeichnete den Antrag als „Standortänderung durch die Hintertür“, obwohl die Bürger mit dem Bürgerbegehren „klar zum Ausdruck“ gebracht hätten, dass die Schule am alten Standort bleiben soll.

Zuletzt meldete sich auch Emre Yilmaz vom Jugendparlament zu Wort. Als ehemaliger Schüler der Albert–Merglen–Schule plädiere er dafür, sie dort zu lassen, wo sie ist. „Dieser Standort passt perfekt“, so Yilmaz.