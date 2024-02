Aktion „OsterNestFreude“ startet wieder

Das Prozedere ist wie gehabt. Im Vorfeld wurden die Wünsche ermittelt. Es sind ausschließlich Gutscheine, die sich die älteren Mitbürger wünschen wie beispielsweise für die Fußpflege, für den Besuch eines mobilen Friseurs, der zu ihnen nach Hause oder aber ins Seniorenheim kommt oder auch Einkaufsgutscheine für Lebensmittelgeschäfte. Die Sozialarbeiterinnen Veronika Seger und Carolin Bucher sowie Angelika Drießen haben die Wünsche aufgenommen, anonymisiert und an SI weitergegeben. Sandra Müller und Geraldine Graf-Thompson vom Häfler SI-Club haben diese auf Karten gedruckt und an Ostersträuchern an den Standorten Edeka Sulger Ailingen (Bodenseestraße 13), Blumenhaus Mayer (Hochstraße 71) und in den Filialen von Edeka Sulger in Markdorf (Ravensburger Straße 36 und Mangoldstraße 19) aufgehangen. Ab Mittwoch können ein oder mehrere Wunschanhänger ausgewählt werden, als Gutschein verpackt und - das ist sehr wichtig - mit dem Anhänger wieder an dem Ort abgegeben werden, wo der Wunschzettel entnommen wurde. Das der Anhänger an dem verpackten Gutschein angebracht wird, spielt deshalb ein große Rolle, damit jeder Wunsch auch der richtigen Person zugeordnet werden kann. „Da uns die Seniorinnen und Senioren nicht bekannt sind, können wir nur mit Hilfe des Wunschanhängers die Geschenke zuordnen“, erklärt Sandra Müller von SI.

Mit den insgesamt 143 Wünschen hat die Anzahl der Wünsche etwas zugenommen. Viele Ruheständler müssen mit ihrem Geld haushalten und auch die Inflation geht nicht spurlos an ihnen vorbei. „Wenn das Geld knapp wird, sparen viele bei der Heizung und beim Essen“, sagt Angelika Drießen. Das erklärt vielleicht die hohe Anzahl an Lebensmittelgutscheinen, die am Osterstrauch hängen. Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, aber keine Möglichkeit hat die entsprechenden Aushängeorte zu besuchen, kann dies auch über ein Spende an SI machen. „Wir ermitteln, welche Wünsche noch nicht erfüllt wurden, und besorgen dann vom Club die entsprechenden Gutscheine“, versichert Sandra Müller. Das Spendenkonto ist auf der homepage des Clubs hinterlegt.

