Ailinger Ferienspiele gehen in die letzte Runde

Finale bei den Ailinger Ferienspielen. Wer Lust hat, kann sich noch für einige Angebote in dieser Woche anmelden. Laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung gibt es noch freie Plätze beim Tischtennis Feriencup, beim Schnuppertraining Taekwondo, bei der Stockkampfkunst oder beim Tanzen.

Das Tischtennisturnier um den Tischtennis Feriencup findet am Donnerstag, 7. September von 10 bis 12 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Rotachhalle in Ailingen. Das Angebot richtet sich an Kinder von acht bis 13 Jahren. Mit einem attraktiven Modus sorgt die TSG Ailingen, Abteilung Tischtennis, dafür, dass alle Teilnehmer auf ihre Spielzeiten kommen. Und schöne Preise gibt’s natürlich auch zu gewinnen.

Wer die koreanische Kampfsportart kennenlernen möchte, hat dazu laut Mitteilung am Donnerstag, 7. September von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Multifunktionshalle der Schule Ailingen Gelegenheit. Die Teilnehmer erfahren und erlernen erste Grundbewegungen von Hand– und Beintechniken des Taekwondos.

Kinder von sieben bis zehn Jahren können am Freitag, 8. September, von 10.30 bis 12 Uhr den spielerischen, tänzerischen und kämpferischen Umfang mit armlangen Rattanstöcken im Rhythmus der Musik erleben. Treffpunkt sind die Rasenanlagen beim Ailinger Rathaus. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Schulsporthalle Ailingen statt. Für die Teilnahme fällt eine Gebühr von sieben Euro an, schreibt die Verwaltung.

Ebenfalls am Freitag, 8. September von 13.30 bis 15 Uhr lernen die Teilnehmer den Umgang, die Schlagabfolgen und Rhythmusformen mit zwei Rattanstöcken. Treffpunkt sind die Rasenanlagen beim Ailinger Rathaus. Wenn es regnet, findet das Angebot in der Schulsporthalle Ailingen statt. Auch hier liegt die Gebühr für die Teilnahme bei sieben Euro.

Zusätzlich finden für die restliche Woche noch mehrere Tanzangebote wie Kreativtanz, Break Dance oder HipHop der Tanzschule No.10 statt.

Wer also noch Abwechslung in den letzten Ferientagen sucht, kann sich noch kurzfristig über https://ailingen.feripro.de/ anmelden.