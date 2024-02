Ahorn im Uferpark muss entfernt werden

Ein Ahornbaum am Uferpark muss gefällt werden. Er ist von einem Pilz befallen und nicht mehr standsicher. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der Baum wird am Freitag, 9. Februar, durch eine Fachfirma gefällt.

Bei einer Kontrolle des Baumbestandes im Uferpark durch die städtischen Baumkontrolleure wurde festgestellt, dass der Ahorn in der Nähe des Zeppelinbrunnens stark mit Konsolenpilzen besetzt ist, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Dieser Pilz löse eine Fäule aus. Er ernähre zersetze das Gewebe des Baumes und vermindere so die Stand- und Bruchfestigkeit. Eine genauere Analyse habe ergeben, dass der Pilzbefall bereits sehr weit fortgeschritten ist, wodurch die Stand- und Bruchsicherheit des Baumes nicht mehr gegeben sei. Deshalb stellte der Ahorn eine Gefahr für die Passanten dar und könne nicht erhalten werden.