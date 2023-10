Emotional, teilweise laut, teilweise nachdenklich: So haben die Besucher eines Infoabends in Jettenhausen auf die Auskünfte der Stadtverwaltung zur geplanten Flüchtlingsunterkunft in der Müllerstraße reagiert.

90 Menschen hatten sich angemeldet, darunter auch mehrere AfD-Funktionäre. Das Rathaus hatte umfängliches Material dabei, ein echter Austausch fand allerdings nicht statt.

Müllerstraße 12/1: Hier soll die Unterkunft entstehen. (Foto: Ralf Schäfer )

Gemeinderat entscheidet

Weil die Zahl der ankommenden Flüchtlinge steigt, zugleich aber die Bereitschaft sinkt, Wohnungen zur dezentralen Unterbringung der Geflüchteten zu vermieten, setzt die Verwaltung zunehmend auf Gemeinschaftsunterkünfte. Eine davon soll in der Müllerstraße 12/1 auf dem Telekomareal in Jettenhausen entstehen. Wenn die Planung der baurechtlichen Überprüfung standhält und der Gemeinderat am 23. Oktober zustimmt, sollen gegen Ende des ersten Quartals 2024 gut 40 Menschen ins ehemalige Telekomgebäude ziehen.

Drei Fragen an Bürgermeister Dieter Stauber zu geplanten Flüchtlingsunterkunft. Von uns angesprochene Nachbarn wollten sich nicht vor der Kamera äußern.

Die Stadt will das Haus für fünf Jahre von der Betz Baupartner Beteiligungen GmbH mieten, die mittelfristig auf dem Areal ein Wohnbauprojekt mit 90 Einheiten plant. Mietkosten: 8700 Euro pro Monat, die zu rund 85 Prozent vom Staat übernommen werden.

Bürgermeister und Revierleiter

Um über das Vorhaben zu informieren, hatte die Verwaltung alle Nachbarn per Post, aber auch allgemein über die Presse zu einer Veranstaltung am Freitagabend in die Mehrzweckhalle nach Jettenhausen eingeladen. Der zuständige Bürgermeister Dieter Stauber und mindestens ein Dutzend Rathausmitarbeiter waren vor Ort, dazu der Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen, Nicolas Riether, und zahlreiche Stadträtinnen und Stadträte.

Der Abend begann zäh, was zu einem an technischen Ton-Problemen lag, zum anderen am vergeblichen Versuch der Moderatorinnen, mit sehr allgemeinen, einleitenden Fragen eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu erzeugen. Viele der Besucher hatten daran sicht- und hörbar kein Interesse.

Ausführliche Fakten

Sehr ausführlich legten die Vertreter der Stadt dann die Fakten auf den Tisch: gesetzlicher Rahmen, Zahl und Situation der Geflüchteten in der Stadt, Lage und Zustand des Gebäudes, Kosten und Dauer des geplanten Miete, baurechtliche Fragen, die künftige Betreuung der Menschen in dem Haus. Die Ausführungen wurden immer wieder durch Zwischenrufe unterbrochen.

Als Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung sagte, man werde in der Müllerstraße „Menschen unterbringen und keine Verbrecher“, erntete er höhnisches Gelächter einiger Bürger. Auch der Hinweis von Revierleiter Riether, dass die Polizei rund um die Flüchtlingsunterkünfte in Friedrichshafen in den vergangenen Monaten „keine schwerwiegenden Gewalttatten“ registriert habe, verfing zumindest bei diesen Zwischenrufern nicht.

„Verwalter des Unrechts“

Einige AfD-Funktionäre um den Kreisvorsitzenden und Kreisrat Detlev Gallandt nutzen immer wieder die Gelegenheit, grundsätzliche Kritik an der bundesdeutschen und europäischen Migrationspolitik zu äußern, auch wenn die Mitarbeiter der Stadtverwaltung dafür gar keine Verantwortung tragen. „Schämen sie sich nicht?“, fragte einer. „Sie sind die Verwalter des Unrechts“, schimpfte ein anderer.

Viele Fragen, viele Zwischenrufe: Beim Info-Abend in der Mehrzweckhalle in Jettenhausen geht es hoch her. (Foto: Marcus Fey )

Ein Dritter merkte an, dass er gar nicht verstehe, warum sich die Verwaltung bemühe, die Geflüchteten (die zumindest zum großen Teil vor Krieg, Verfolgung oder Armut geflohen sind) gut unterzubringen. Man möge deren Behausung doch bitte ungemütlich gestalten, sagte er, denn: „Die sollen da wieder hingehen, wo sie herkommen“.

„Du Hohlkopf“

Als Bürgermeister Stauber, der auch für die SPD im Kreistag sitzt, bei einem der verbalen Scharmützel die AfD nicht zum Kreis der demokratischen Parteien zählen wollte, brüllte einer aus dem Publikum: „Du Hohlkopf, du Hohlkopf.“

In dieser aufgeheizten Atmosphäre blieb wenig Raum für sachliche Fragen, etwa zum Thema Lärmschutz, Betreuung oder Kindergartenplätze. Immer wieder wollten Bürger wissen, welche Flüchtlinge genau in die geplante Unterkunft einziehen werden.

Familien im Obergeschoss

Die Erklärung der Verwaltung, dass man dies jetzt noch nicht sagen könne, weil die Menschen erst später vom Landkreis an die Kommune verweisen würden, stieß auf Ungläubigkeit. Auch der Hinweis von Ordnungsamtsleiter Schraitle, dass im Obergeschoss Wohnungen für Familien vorgesehen sind, beruhigte die Gemüter nicht.

Nach rund zwei Stunden endete die Veranstaltung, ein echter Dialog zwischen Verwaltung, Stadträten und Anwohnern war das nicht. Man darf gespannt sein, ob das beim von Bürgermeister Stauber angekündigten „Runden Tisch“ für Nachbarn und ehrenamtlich Engagierte besser funktioniert.

„Wir kümmern uns“

„Ich verstehe, dass all das keine Glücksgefühle bei ihnen auslöst“, sagte er. „Ich kann ihnen aber versprechen: Wir haben ein Auge drauf und wir kümmern uns.“

Weitere Informationen zur geplanten Unterkunft und die Präsentation des Infoabends gibt es im Internet unter: www.friedrichshafen.de/müllerstraße