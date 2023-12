Adventsmarkt am Schloss zieht die Besucher an

Der kleine, aber feine Adventsmarkt im Schlosshof ist zur Tradition in Friedrichshafen geworden. Schon kurz nach Eröffnung am Donnerstag war der Markt gut besucht. Viele Besucherinnen und Besucher wärmten sich mit einem heißen Glühwein und genossen den Blick auf die angestrahlte Schlosskirche. Zu Essen sind Würstchen, Wildburger, Waffeln und Flammkuchen im Angebot. Als besonders beliebt erwiesen sich die Plätze rund um die Feuerschalen (Foto: Gunthild Schulte-Hoppe). Auf dem gemütlichen Adventsmarkt, der vom Weingut Herzog von Württemberg mit Unterstützung von Vereinen veranstaltet wird, kann in diesem Jahr auch einem Holzkünstler über die Schultern geschaut werden. Zwei Stände mit Delikatessen und mit kaltgepressten Biospeiseölen, für die Sonnenblumenkerne, Raps und Hanf rund um Schnetzenhausen wachsen, komplettieren das Angebot. In der Vinothek im Schloss können die Weine des Weinguts genossen werden.

Der Adventsmarkt im Schloss öffnet bis einschließlich Sonntag, 10. Dezember, von 16 bis 20 Uhr.