Der Adventsmarkt am Schloss Friedrichshafen startet ab Donnerstag, 7. Dezember, und geht bis Sonntag, 10. Dezember, jeweils von 16 bis 20 Uhr. Auf dem Adventsmarkt vor dem Schloss Friedrichshafen, der vom Weingut Herzog von Württemberg mit Unterstützung von Vereinen veranstaltet wird, kann in diesem Jahr unter anderem einem Holzkünstler über die Schultern geschaut werden, der vor Ort Kinderspielzeug und anderes herstellen wird. Der Adventsmarkt am Schloss bietet wie in jedem Jahr wieder selbstgemachten Glühwein des Weinguts Herzog von Württemberg und alkoholfreien Punsch, Wildburger vom Forstbetrieb, Waffeln der evangelischen Kirchengemeinde, ofenfrische Flammkuchen sowie Würstle der TSG Ailingen. Außerdem können in der Vinothek die Weine des Weinguts verkostet und genossen werden, wie das Schloss Friedrichshafen mitteilt.