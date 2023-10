Adenauerhain nimmt weiter Gestalt an

Der Baumhain am Adenauerplatz ist einschließlich der Stufen bereits fertiggestellt. Es fehlt nun noch die wassergebundene Decke und die 22 Bäume, die noch in diesem Jahr gepflanzt werden. Bei den Pflasterarbeiten werden nach der Herstellung der Plattenbänder die Flächen dazwischen mit den in der Häfler Innenstadt typischen Segmentbögen ausgelegt. Zudem werden die Plattenbeläge entlang der südlichen Gebäude am Adenauerplatz und in der Unterführung ausgetauscht. Daher bittet die Stadt die Besitzer der dort abgestellten Fahrräder und Roller, diese zu entfernen. Im nächsten Schritt werden die Elektroleitungen für die Beleuchtung verlegt und die bestehenden Baumquartiere saniert. Zusätzlich wird noch das Narrenbaumfundament gedreht, da durch den Baumhain der Narrenbaum nicht mehr in einer großen Schleife über den Platz gefahren werden kann.