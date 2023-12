Der am Dienstag verkündete Ausstieg von ZF aus der Entwicklung eigener autonomer Shuttles hat nicht nur Folgen für rund 220 Mitarbeiter am Konzernsitz, sondern auch für den Verkehr in der Häfler Innenstadt: Der von vielen erhoffte (und von manchen befürchtete) Regelbetrieb von kleinen, selbstfahrenden Bussen rückt in weite Ferne.

Dass mit autonomen Shuttles Geld verdient werden kann, bezweifeln wenige. Fraglich allerdings ist, wann die Technik flächendeckend rentabel eingesetzt wird. Bislang verschlingt ihre Entwicklung vor allem viel Geld, allein bei ZF einen dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund hat der Konzern, der finanziell angesichts hoher Schulden, steigender Zinsen und vieler Unsicherheiten im Automobilgeschäft auf stürmischer See unterwegs ist, nun beschlossen, die Entwicklung und Produktion fahrerloser Kleinbusse einzustellen. Ein Jahr lang habe man einen Investor für das Geschäftsfeld gesucht, um die Kosten auf mehrere Schultern zu verteilen. Ohne Erfolg.

Fokus auf Engineering und Komponenten

Stattdessen verlagere sich der Fokus auf Engineering-Dienstleistungen und die Entwicklung und Produktion von Komponenten für das autonome Fahren. Der Konzern, der sich mit der Präsentation des „e.GO.Mover“ auf dem Genfer Auto-Salon 2018 anschickte, selbst zum Autohersteller zu werden, bleibt also weiterhin reiner Zulieferer.

Betroffen sind 430 Mitarbeiter - 220 in Friedrichshafen, 140 in München und Ingolstadt sowie 70 in Utrecht (Niederlande). Sie sollen alle bei ZF bleiben, sagt ein Konzernsprecher, und nach Möglichkeit in einer neuen Engineering-Servicegesellschaft beschäftigt werden.

Rabus rollt

Weitergeführt werden soll das Projekt Rabus, in dem ZF und andere industrielle Partnern mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg den Betrieb autonomer Shuttles im Nahverkehrseinsatz erproben. Im Zuge dessen sollen im kommenden Jahr tatsächlich erstmals entsprechende Kleinbusse durch Friedrichshafen und Mannheim rollen.

An den Anblick gewöhnen müssen sich die Häfler aber wohl nicht. Denn dass mit dem Auslaufen des Projekts Ende 2024 wie zunächst erhofft aus dem Probe- ein Regelbetrieb wird, das zeichnet sich derzeit nicht ab.

Teststrecke bleibt

Die Teststrecke für das autonome Fahren in der Innenstadt Friedrichshafens wird über 2024 hinaus Bestand haben, sagt ZF. Praktisch besteht sie vor allem aus technisch aufgerüsteten Ampelanlagen, die mit Fahrzeugen kommunizieren können.

Kunden und Geschäftspartner haben nach Angaben des ZF-Sprechers „konsterniert und überrascht“ auf die Entscheidung des Konzerns reagiert. Man habe in vielen Gesprächen aber auch - trotz der schlechten Nachrichten - eine Art Aufbruchstimmung verspürt. Dies gebe Anlass zur Hoffnung, dass sich die neue Engineering-Servicegesellschaft erfolgreich am Markt behaupten werde.