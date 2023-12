ADAC-Clubheim-Sanierung gleicht fast einem Neubau

- Der ADAC-Ortsclub Friedrichshafen mit seinem Vorsitzenden Jürgen Baumgärtner ist in eine neue Ära gestartet. Nicht nur die Vorstandschaft befindet sich seit Monaten in einer neuen Zusammensetzung. Auch das Clubheim am Flughafen präsentiert sich nach der Sanierung dank vieler ehrenamtlichen Helfer und Sponsoren fast als Neubau wieder. Lediglich die Konstruktion, der Rahmen und die Außenfassade blieben stehen, alles andere ist neu.

Das Vorstandsteam traf sich am Freitagabend erstmals im „neuen“ Clubheim, um Rückschau zu halten und die bevorstehenden Aktivitäten in 2024 vorzustellen. Der komplette Club wird bei der Jahreshauptversammlung am 8. März das Haus in Besitz nehmen. Was absehbar war: Die bisherigen Untergruppen Supermotoclub Bodensee und die Motorradgruppe Markdorf haben sich im vergangenen Jahr vom Ortsclub getrennt.

Im Mittelpunkt der Rückschau des Vorsitzenden Jürgen Baumgärtner standen der von den Oldtimerfreunden Gramici, der Messe und dem Verein gestaltete Messestand zum Thema „75 Jahre Porsche“ und „60 Jahre 911er“ bei der Klassikwelt Bodensee. Weil die 22. Oldtimer-Rallye erst spät beworben werden konnte, war die Teilnehmerzahl überschaubar. Die aber, die dabei waren, zeigten begeistern von der Organisation und der Strecke. Im nächsten Jahr findet die Rallye am 14. September statt. Die Gesamtstrecke beläuft sich auf 200 Kilometer, Start und Ziel sind am Flughafen und beim Zeppelinmuseum. Inbegriffen sind vier bis fünf Wertungsprüfungen. Anmeldungen sind bereits jetzt unter www.adac-friedrichshafen.de möglich.

Thema in der Rückschau war die Teilnahme von Motorsportlern an Slaloms, Rallyes, Berg- und Rundstreckenrennen. Helge Hintz berichtete von den Aktivitäten der Jugendgruppe, deren Trainings erneut auf der Flughafen-Piste in Memmingen stattfanden. Da wird auch im nächsten Jahr immer sonntags von 9.30 bis 13.30 Uhr bei trockenem Wetter so sein. Die Kartgruppe konnte neue Mitglieder gewinnen und war immer dabei, wenn im Club hilfreiche Hände gefragt waren. Hintz dankte insbesondere Heinz Vöhringer für dessen Unterstützung. Erfolgreich war das ehemalige Mitglied der Jugendgruppe, Niclas Wiedmann, bei der Langstreckenserie auf dem Nürburgring.

In seiner Vorschau auf 2024 kündigte Vorsitzender Jürgen Baumgärtner die Jahreshauptversammlung am 8. März, die erneute Teilnahme an der Klassikwelt Bodensee vom 5. bis 7. Mai, an der Tuning-World vom 18. bis 21. Mai, eine Clubausfahrt Ende Juni, die Oldtimer-Rallye am 14. September, ein Helferfest am 28. September und die Jahresabschlussfeier am 30. November im Graf-Zeppelin-Haus an.

Geführt wird der ADAC-Ortsclub in der Nach-Ära nach dem Tod von Christian Kubon von Jürgen Baumgärtner. Sein Stellvertreter ist Hartmut Kleiner, Schriftführerin Alexandra Zink, Schatzmeisterin Monica Kleiner und Jugendleiter Vincenzo Franco.