Achter Punkt für die Volley Youngstars

Gegen den TSV Grafing haben die Volley Youngstars ihren achten Punkt im zehnten Spiel der 2. Volleyball-Bundesliga Süd geholt. Am Ende ging die Partie in der Friedrichshafener Spacetech-Arena mit 2:3 (19:25, 25:18, 17:25, 26:24, 13:15) ganz knapp an die Gäste aus Bayern.

Vor allem der erfolgreiche Grafinger Abwehrriegel ließ die Youngstars am Sonntag ein ums andere Mal verzweifeln, sodass Grafing bei langen Ballwechseln am Ende oft den Punkt holte. Im Häfler Team hätte die Annahme stabiler sein können, um erfolgreiche Angriffspunkte vorzubereiten und zu verwandeln.

Die Personalengpässe - zuletzt mussten Daniel Habermaas, Phil Bertele, Lucas Huckle und Nick Breitenbach verletzungs- oder krankheitsbedingt aussetzen - zwingen Trainer Adrian Pfleghar immer wieder zu neuen Teamkonstellationen. Auf der anderen Seite bieten sich dadurch Chancen für die Spieler, die sonst nicht so viel Spielpraxis bekämen. „Es ist schön zu sehen, wie diese ihre Chancen nutzen“, freute sich Adrian Pfleghar nach der Fünfsatz-Partie.

Selbstvertrauen steigt durch Einsätze

Gute Beispiele: Annahmespieler Felix Gudermuth, der bei seinen Einsätzen mehr und mehr an Selbstbewusstsein gewinnt und zeigt, was er drauf hat. Zuspieler Patrick Eberhard führte so gut Regie, dass er sogar als MVP ausgezeichnet wurde.

Was dem Trainer nicht gefiel: „Die Leistungsunterschiede zwischen den guten und schlechten Sätzen sind sehr groß.“ Damit sprach er die deutlichen Satzergebnisse 19:25, 25:18 und 17:25 in den Durchgängen eins bis drei an. „Für so junge Nachwuchsmannschaften ist es nicht selbstverständlich, nach so deutlich verlorenen Sätzen, wieder zurückzukommen“, zollte Grafings Trainer Heiko Roth den jungen Häflern Respekt.

Im vierten Satz lieferten sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dass die Häfler knapp mit 26:24 gewannen. Auch im Tiebreak ging es eng her, bevor die Youngstars mit 13:15 unterlagen - zum Trost gab es für das Bundesstützpunkt-Team vom Bodensee einen Zähler. Für die Youngstars kamen zum Einsatz: Patrick Eberhard, Daniel Habermaas, Dominik Marjanovic, Ruslan Fedorov, Christian Woumnga, David Markovic, Pekka Stapelfeldt, Felix Gudermuth, Mykyta Shapovalov und Libero Lucas Huckle.

Grafing schlägt auch den TSV Mimmenhausen

Für Grafing war es das zweite Spiel an diesem Wochenende. Einen Tag zuvor gewannen die Bayern im Bildungszentrum Salem ebenfalls mit 3:2 (25:17, 12:25, 21:25, 25:23, 19:17) gegen den TSV Mimmenhausen, der mit elf Punkten auf Rang neun rangiert.