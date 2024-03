Abteilung Ailingen der Feuerwehr zieht Bilanz

Knapp 6500 ehrenamtliche Stunden haben die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner der Abteilung Ailingen der Feuerwehr Friedrichshafen im vergangenen Jahr für die Allgemeinheit geleistet. Als Dank und Anerkennung für ihre Arbeit wurden mehrere Feuerwehrleute befördert und geehrt.

In seinem Jahresrückblick blickte Abteilungskommandant Michael Fischer auf ein turbulentes Jahr zurück. Zu 53 Einsätzen mit rund 1207 Stunden rückte die Abteilung Ailingen im Jahr 2023 aus. Dazu gehörten neben der klassischen Brandbekämpfung auch Einsätze mit technischer Hilfeleistung bei Sturmholz, Ölspuren, Verkehrsunfällen und die Unterstützung von benachbarten Feuerwehren.

Aber nicht nur für den Einsatzdienst selbst wurden viele ehrenamtliche Stunden aufgewendet. Für den Übungsbetrieb mit Aus- und Fortbildung und Brandsicherheitswachdiensten wurden zusätzlich 4970 Stunden geleistet. Nicht eingerechnet sind in die 4970 Stunden, die Einsatzstunden, die einige Kameraden auf Kreisebene oder in Sondergruppen geleistet haben.

Bernhard Katzenmaier, Hubert Knoblauch und Klaus Willauer wurden für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Gold ausgezeichnet. „Es ist etwas Besonderes, mit dem Ehrenzeichen in Gold geehrt zu werden. Dazu gratuliere ich Ihnen sehr herzlich“, so Kommandant Felix Engesser.

Samuel Fischer wurde mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen der Landes Baden-Württemberg in Bronze für 15 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Fischer wechselte mit 18 Jahren aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung.

Daniel Löhle, Vertreter des Landkreises, überreichte Herbert Hänsler und Sven Huber die Ehrenkreuze des Kreisfeuerwehrverbandes Bodenseekreis. Für mehr als 43 Jahren aktiven Dienst, darunter mehr als 25 Jahre als Fahnenwart, viele Jahre im Feuerwehrausschuss und bis heute als Gerätewart, überreichte Daniel Löhle das Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes Bodenseekreis e.V. in Bronze an Herbert Hänsler.

Für sein besonderes Engagement in der Feuerwehr als Ausbilder, Schiedsrichter, Stellvertreter des Abteilungskommandanten oder im Feuerwehrauschuss, würdigte Daniel Löhle Sven Huber mit dem Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes Bodenseekreis in Silber.

Kommandant Felix Engesser beförderte Anncathrin Knaus, Luca Damoune, Patrik Schuster, Lennert Giray und Julian Laymann zur Feuerwehrfrau und zum Feuerwehrmann. Lars Sauerborn wurde zum Oberfeuerwehrmann und Daniel Vogt zum Oberlöschmeister befördert.