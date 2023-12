Mit einer Trauerfeier haben am Donnerstagvormittag rund 250 Menschen Abschied von einer Oberärztin des Medizin Campus Bodensee (MCB) genommen. Sie hatte sich Anfang Dezember mutmaßlich das Leben genommen. Die Vorwürfe, die sie vor ihrem Tod gegen einen Chefarzt des Klinikums gerichtet hatte, wurden in den Trauerreden noch einmal bekräftigt. Aufsichtsrat und Geschäftsführung des MCB kündigten am Donnerstagnachmittag eine erneute Aufarbeitung durch eine externe Kanzlei an.

Die Arbeit auf der Intensiv und beim Rettungsdienst war dein Leben. Reinhard Stadler

Der ungewöhnlichste Trauergast kam aus der Luft: Rettungshubschrauber Christoph 45 erwies mit einem Rundflug über dem städtischen Friedhof die letzte Ehre. Zehn Jahre lang hatte die Verstorbene als Notärztin gearbeitet, war im Hubschrauber zu Einsätzen geflogen, um Leben zu retten. „Die Arbeit auf der Intensiv und beim Rettungsdienst war dein Leben“, sagte Reinhard Stadler, Oberarzt der Anästhesie am MCB und ärztlicher Leiter des Hubschrauber- und Notarztstandorts Friedrichshafen, in seiner Trauerrede. Sie habe dort sofort nach ihrer Ankunft Lücken im Dienstplan besetzt und jedes Jahr den unbeliebten Weihnachtsdienst übernommen, um Kolleginnen und Kollegen die Auszeit zu gönnen. Das Team sei ihr zur „zweiten Familie“ geworden.

Schwere Vorwürfe gegen Chefarzt

Stadler beschrieb die Verstorbene als erfahrene, warmherzige und stets zuverlässige Kollegin und Freundin. Als jemand, der Missstände offen angesprochen habe. Sie habe mit ansehen müssen, wie Patienten gefährdet worden seien, „wie junge Assistenzärzte im Fegefeuer der internistischen Intensivstation verbrannt sind“. Das sind Verweise auf die Vorwürfe, die die Verstorbene vor ihrem Tod gegenüber einem Chefarzt des MCB erhoben hatte.

Klinikintern hatte sie berichtet und dokumentiert, wie aus ihrer Sicht völlig unzureichend qualifizierte und überforderte Mediziner zur Betreuung schwer kranker Patienten eingesetzt würden - mit nach ihrer Überzeugung teils vermeidbaren Todesfällen als Folge. Mindestens eine Gefährdungsanzeige hatte sie deshalb gestellt. „Du hast den richtigen Weg gewählt, doch deine Vorgesetzten haben dich bekämpft und juristisch bedroht“, sagte Reinhard Stadler.

Sie wollten dich mundtot machen und dich befördern, um dich loszuwerden. Reinhard Stadler

Für den Anästhesisten Anlass, den Kampf in ihrem Sinne fortzuführen. „Sie wollten dich mundtot machen und dich befördern, um dich loszuwerden“, sagte er. Die Entscheidung der Klinikleitung, ihr letztendlich die fristlose Kündigung auszusprechen, sei „in ihrer Brutalität“ unbeschreiblich gewesen, „nicht akzeptabel“ und „kein Führungsstil“. Er forderte die Klinikleitung zur Aufarbeitung der Vorwürfe auf - und dazu, die Personen, gegen die sich die konkreten Vorwürfe richten, bis zum Ende der Aufarbeitung freizustellen.

Eine Frau, die unzählige Menschen gerettet hat, sich am Ende aber selbst nicht retten konnte. Dorothea Pohl

Auch Trauerrednerin Dorothea Pohl sprach die Vorwürfe an. Die Ärztin sei „so stark gewesen, wie sie nur sein konnte. Eine Frau, die unzählige Menschen gerettet hat, sich am Ende aber selbst nicht retten konnte“. Sie habe sich unermüdlich für ihre Patienten eingesetzt, die eigenen Befindlichkeiten hinten angestellt. Trauer, Wut, Bitterkeit und Ohnmacht müsse man deshalb zulassen angesichts ihres Todes, und „hoffen, dass der Tod nicht vergebens war.“

Die letzten Worte der Verstorbenen zitierte Pohl so: „Ich habe keine Kraft mehr, es ist alles vergebens“. Im Jahr 2012 hatte die ursprünglich aus Sachsen stammende Ärztin ihren Dienst im Klinikum in Friedrichshafen angetreten, ein Jahr später den im Rettungsdienst. Bereits 2021 hatte sie in internen Schreiben auf aus ihrer Sicht unhaltbare Zustände an der Klinik aufmerksam gemacht. Schwäbische.de liegen dazu entsprechende Dokumente vor. Die Klinik bestreitet alle erhobenen Vorwürfe, bestätigt allerdings den Eingang der Beschwerden und einen Konflikt zwischen der Oberärztin und einem Chefarzt.

Klinik-Aufsichtsrat kündigt Aufarbeitung an

Zunächst hatte die Klinik auf Anfrage von Schwäbische.de auf ein Gutachten eines extern beauftragten Autors verwiesen, der darin alle Vorwürfe als „völlig haltlos“ bezeichnete. Der Anwalt der Verstorbenen, Detlef Kröger, hält dieses Gutachten, das Schwäbische.de vorliegt, nach eigenem Bekunden für ein „Gefälligkeitsgutachten“.

Wir nehmen den Wunsch und die Erwartung nach einer umfassenden Aufklärung und Information wahr und ernst. Geschäftsführung & Aufsichtsrat

Am Donnerstagnachmittag haben Geschäftsführung und Aufsichtsrat des Klinikums Friedrichshafen in einer öffentlichen Erklärung eine erneute interne „lückenlose und ebenso ergebnisoffene Aufklärung und Aufarbeitung des Sachverhalts“ angekündigt.

„Wir nehmen den Wunsch und die Erwartung nach einer umfassenden Aufklärung und Information wahr und ernst. Es ist sowohl für den Aufsichtsrat als auch die Geschäftsführung selbstverständlich, dies zu tun. Das ist unser eigener Anspruch und unsere Pflicht. Wir bedauern die gegenwärtige Situation ausdrücklich. Sie hat das Vertrauen in unser Klinikum und unsere Arbeit erschüttert“, heißt es in der Mitteilung.

Der Tod der Oberärztin habe alle Mitarbeiter, Geschäftsführung, Direktorium, Gesellschafter und den Aufsichtsrat „schwer getroffen und betroffen gemacht“. Persönliche Vorverurteilungen und die Verbreitung von Gerüchten missbillige man. Die Aufarbeitung soll die Strafrechts- und Compliance-Kanzlei Feigen Graf übernehmen. Ziel sei es, die Aufarbeitung bis Ende März 2024 abzuschließen. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat ein Vorermittlungsverfahren begonnen. Dieses richtet sich nicht gegen konkrete Beschuldigte, es soll aber geprüft werden, ob es Anhaltspunkte für strafbares Handeln gibt.