In der Häfler Stadtverwaltung dürfte man insgeheim gehofft haben, dass das Ministerium in Stuttgart einem Zielabweichungsverfahren zustimmt und die Gewerbefläche in Hirschlatt möglich macht. Obwohl es der Gemeinderat nie wollte.

Nach und nach hätte man dann einzelne Teile der Fläche nach der Salamitaktik entwickeln können. Unter dem „Flächendruck“ hätte der Gemeinderat vielleicht nachgegeben.

Diese Möglichkeit gibt es jetzt nicht. Die Stadt und vor allem auch all diejenigen, die Hirschlatt nicht wollen, müssen schleunigst Alternativen erarbeiten. Sonst werden bald Betriebe, die sich entwickeln wollen und müssen, abwandern. Innovationen finden dann woanders statt.