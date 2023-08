Die Abholstation von Ikea, dem schwedischen Möbelhaus, bleibt in der Friedrichstraße im Storebox bestehen. Auch die Lindauer Station ist weiter geöffnet. Das teilt die Presseabteilung der Schweden jetzt mit.

Ende 2021 hatte eine Abholstation in Ravensburg geschlossen, im November 2022 kam sie in dreifacher Version nach Ravensburg, Lindau und Friedrichshafen zurück. Das sollte testweise bis August 2023 stattfinden.

Parksituation schwierig

Wer online bei Ikea bestellt, kann die Einkäufe direkt vor Ort abholen und braucht dafür nicht bis zum nächstgelegenen Ikea–Möbelhaus nach Ulm zu fahren. Nicht leicht ist allerdings das Parken vor Ort, weder in Friedrichshafen noch in Lindau.

Die Ikea-Abholstation im Lindauer Römerpark bleibt bestehen. (Foto: Christian Flemming )

Friedrichshafen wurde damals wie Lindau gewählt, da Ikea die Bodenseeregion für einen spannenden Standort hielt. Das sollte sich nun bestätigten. „In den Abholstationen in Ravensburg, Lindau und Friedrichshafen wird bestellte Ikea Ware in großen, individuell zugewiesenen Boxen zur Abholung hinterlegt. Viele Kundinnen und Kunden haben seither die Möglichkeit genutzt, ihre Ikea Bestellung in den Abholstationen flexibel entgegenzunehmen“, schreibt dazu die Sprecherin von Ikea, Navina Banerjee.

Die Kunden würden sich sehr neugierig auf das Format zeigen und seien dankbar für die kürzeren Wege in direkter Nachbarschaft.

„Wir sind sehr zufrieden mit den Erfahrungen, die wir mit den Ikea Abholstationen machen und werden sie für die Bodenseeregion entsprechend auch über den Testzeitraum hinaus beibehalten. Dabei entwickeln wir das Angebot kontinuierlich weiter, damit wir für die Kunden noch erreichbarer und komfortabler werden“, so die Sprecherin. Wie genau das geplant ist, darüber gab es keine Auskunft.