Ab sofort und voraussichtlich bis zum 8. Januar 2024 gilt im Klinikum Friedrichshafen und in der Klinik Tettnang für alle Besucher und Begleitpersonen von Patienten eine FFP-2-Maskenpflicht, teilt das Klinikum mit.

Außerdem werden die Besuchsregeln für an Corona erkrankten Patienten eingeschränkt. Geplante Eingriffe könnten bei Erkältungssymptomen verschoben werden.

Nur einen Besucher pro Tag

Die FFP-2-Masken müssen laut Mitteilung in den Gebäuden und vor allem auch in den Patientenzimmern getragen werden. An Covid erkrankte Patienten dürfen demnach pro Tag nur von einer Person besucht werden, ohne zeitliche Beschränkung.

Für alle anderen werden die Besuchsregeln nicht eingeschränkt. Patienten mit Erkältungs- oder Infektsymptomen, die einen Termin für einen geplanten Eingriff innerhalb der kommenden Tage und Wochen haben, müssen mit einer Verschiebung des Termins rechnen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bei Erkältungssymptomen auf Besuch verzichten

Der MCB bittet außerdem Besucher oder Begleitpersonen, die einen Atemwegsinfekt haben oder sich unwohl fühlen, auf Besuche im Klinikum Friedrichshafen oder in der Klinik Tettnang zu verzichten.

FFP-2-Masken zum Selbstkostenpreis gibt es Mitteilung zufolge an den Empfängen der Krankenhäuser in Friedrichshafen und Tettnang; Schutzkittel erhalten die Besucherinnen und Besucher gegebenenfalls auf der jeweiligen Station.