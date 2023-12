Wenn Betriebe endgültig schließen, geschieht dies üblicherweise mit gesenkten Köpfen im Stillen und vor allem ohne Fest. Ganz anders bei Familie Rapel und ihrem Hotel Zeppelin: Iris, ihr Mann Wolfgang und Tochter Alina haben am 1. Dezember zum Abschied Geschäftspartner, Handwerker, Stammgäste und Freunde zu einer „Closing-Party“ eingeladen. Ein Grund zum Feiern: Die Stiftung Liebenau übernimmt das Haus mit den 26 Zimmern und schafft darin Wohnraum für Mitarbeiter.

24 Jahre, 150.000 Übernachtungen, das macht im Schnitt 20 Gäste am Tag, rechnet Wolfgang Rapel vor. Und weiter: „Wir haben unsere Umsätze von Jahr zu Jahr gesteigert. Es lief zuletzt sehr gut.“ Zum Erfolg beigetragen habe vor allem die Zusammenarbeit mit den großen Industrieunternehmen der Stadt.

Dem Hotelier zufolge brachten mehrere Firmen regelmäßig Mitarbeiter aus aller Welt, die unter anderem zu Schulungszwecken nach Friedrichshafen reisten, in dem Hotel unter.

In zweiter Reihe nah zum See

Das half Familie Rapel auch über die Corona-Pandemie hinweg, in der bei allen Einschränkungen Geschäftsreisen fast durchgehend erlaubt waren. Die Gäste, die ankamen, hätten zum eigentlichen Aufenthalt dazu die Quarantäne in dem Hotel verbracht und seien entsprechend versorgt worden, erzählt der 60-Jährige.

Völlig ohne Druck (von links): Iris, Wolfgang und Alina Rapel haben ihr Hotel Zeppelin feierlich geschlossen. Ein Grund für die Entscheidung: die schwierige Situation auf dem Stellenmarkt. (Foto: Julian Pawlowski )

Aber auch immer mehr Urlauber entdeckten das eher kleine Haus für sich, das in der Eugenstraße 41/1 zwar in zweiter Reihe, aber doch in nächster Nähe zu Bodensee und Bahnhof gelegen ist. „2022 war unser bestes Geschäftsjahr, Touristen haben uns die Tür eingerannt“, stellt Wolfgang Rapel fest.

Permanent renoviert

Für das Hotel spreche unter anderem, dass seine Familie von Anfang an in die Ausstattung investierte: „Wir haben 24 Jahre lang permanent umgebaut. Zuletzt wurden im vergangenen Winter zwölf Zimmer renoviert und komplett neu aufgebaut. In diesem Winter hätten wir weitergemacht.“ Der Antrieb: „Das Haus war unser Kapital, und wir wollten, dass unsere Zimmer stets den aktuellen Ansprüchen gerecht werden“, sagt der 60-Jährige.

Unsere Familie hat in den letzten Jahren praktisch durchgearbeitet. Gute Mitarbeiter zu finden, ist sehr schwer geworden. Alina Rapel

Apropos Anfang: Karl Hutter, Iris Rapels Vater, hat das Hotel Zeppelin erbaut und 1978 eröffnet. Nach seinem Tod im Jahr 1999 übernahm das Ehepaar das Haus. Tochter Alina half früh mit, vor fünf Jahren gab die 29-Jährige ihren Job als Industriekauffrau auf und wechselte ganz in den Hotelbetrieb.

„Das war das Beste, was uns passieren konnte. Alina hat neue Ideen und neuen Schwung in unser familiengeführtes Haus gebracht“, betont ihr Vater. Sie habe sich nicht nur um die Präsenz im Internet gekümmert, die zum Standard gehöre, sondern auch Abläufe im Hotelalltag strukturiert und modernisiert.

Grund für die Schließung

Die Zusammenfassung lautet: Die Einkünfte passen, die modernisierten Zimmer sowie Empfangs- und Frühstücksbereich können sich sehen lassen, die Nachfolge wäre dank Tochter Alina eigentlich geregelt. Warum also schließt das Hotel Zeppelin?

„Wir haben permanent umgebaut“, sagt Wolfgang Rapel. Das Ergebnis: ein modernes Haus, in dem die Stiftung Liebenau jetzt Wohnraum für Mitarbeiter einrichtet. (Foto: Julian Pawlowski )

Ein Grund, den Betrieb einzustellen und das Haus zu verkaufen, sei ganz klar die prekäre Situation auf dem Personalmarkt, erklärt Wolfgang Rapel - und Tochter Alina stimmt ihm zu.

Die 29-Jährige sagt: „Unsere Familie hat in den letzten Jahren praktisch durchgearbeitet. Gute Mitarbeiter zu finden, ist sehr schwer geworden. Die Ansprüche sind hoch, und viele wollen an den Wochenenden frei haben, was in unserer Branche nicht geht. Unter anderen Umständen hätte ich das Hotel weitergeführt.“ Nach einer Auszeit will die junge Frau über ihre berufliche Zukunft nachdenken.

Verkauf besiegelt

Dazu kommt, dass sich Iris und Wolfgang Rapel schon länger Gedanken darüber machten, was aus dem Familienbetrieb werden soll, wenn sie auf die 60 zugehen. „Die Frage war: weitermachen oder verkaufen, wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt? Wir haben viel in der Familie über die Möglichkeiten gesprochen und sind, wie es der Zufall wollte, völlig ohne Druck im vergangenen Jahr mit der Stiftung Liebenau ins Gespräch gekommen. Wir hatten keine Anzeige geschaltet und keinen Makler beauftragt“, berichtet der Hotelier.

Die Idee, dass aus dem Hotel ohne großartige Änderungen Wohnraum für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden soll, gefiel der Familie - und der Preis, über den sich die Vertragspartner relativ schnell einig gewesen seien, offenbar ebenfalls. Die Folge: Im August wurde der Verkauf besiegelt. Und am 1. Dezember, am Tag der letzten Abreisen, fand die Abschiedsfeier mit 100 geladenen Gästen statt.

Online-Plattform besteht weiter

Vermissen wird die Hoteliersfamilie die Arbeit mit Menschen und den täglichen Umgang mit ihnen, ist sich Alina Rapel sicher. Vom viel beschriebenen weinenden zum lachenden Auge will ihr Vater Wolfgang trotzdem nichts wissen. Er sagt: „Wir haben uns lange auf den Abschluss vorbereitet, und es könnte sich für uns nicht besser anfühlen, als auf dem Höhepunkt unseres Erfolgs den Stecker zu ziehen.“

Zumal es ihm und seiner Frau ganz sicher nicht langweilig werde. Der Plan: die Online-Plattform weiterführen, die Familie Rapel eingeführt hat und über die Unternehmen auch in Zukunft Zimmer für ihre Gäste finden. Außerdem: „Die Toscana ist schön und Ibiza auch.“