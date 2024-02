Der Sommer ist nicht mehr weit. Viele Sonnenhungrige planen derzeit ihren Urlaub. Zehn Ziele sind im Sommerflugplan des Bodensee-Airports ab Friedrichshafen zu finden. Das sind drei Destinationen mehr als im vergangenen Jahr. Neu hinzugekommen sind Elba, Korsika und Lefkas.

Ägypten

Der Bodensee-Airport hebt ab Mitte März bis Anfang November einmal die Woche ans Rote Meer ab. Corendon Airlines verbindet dann Friedrichshafen mit Hurghada. Abflüge sind immer am Freitagvormittag.

Der Sommerflugplan des Bodensee-Airport macht Lust auf Urlaub. (Foto: Daniel Reinhardt )

Frankreich

Rhomberg Reisen startet ab 28. April neu in Richtung französisches Mittelmeer. Jeweils sonntags geht es nonstop nach Korsika. Die Flugzeit an die Hafenstadt Calvi beträgt etwa anderthalb Stunden.

Griechenland

Gleich drei griechische Destinationen werden diesen Sommer angesteuert. Am 3. Mai um 9.55 Uhr hebt dieses Jahr das erste Flugzeug nach Heraklion auf Kreta ab. Am 6. Mai kommt jeweils montags eine zweite Verbindung um 18.05 Uhr dazu, zwei weitere dann ab Ende Mai, jeweils donnerstags und samstags.

In gut dreieinhalb Stunden Flugzeit erreichen Urlauber das neue Flugziel: die ionische Halbinsel Lefkas. Sowohl Wanderer als auch Badetouristen kommen dort auf ihre Kosten. Flüge gibt es ab Mitte Mai immer samstags um 7 Uhr.

Und auch Rhodos ist wieder auf dem Sommerflugplan zu finden: Ab Mitte/Ende Mai gehen um 10.45 Uhr donnerstags und samstags Flüge in die südliche Ägäis.

Elba verzaubert mit schönen Küsten und weckt Lust auf Urlaub. (Foto: dpa )

Italien

Elba, die grüne Insel vor der toskanischen Küste: Ab Mitte Mai hebt jeweils freitags zur Mittagszeit ein Flieger mit dem Ziel Marina di Campo ab. Rhein-Neckar Air fliegt Elba in 90 Minuten mit einer 31-sitzigen Dornier 328 an.

Mazedonien

Mit Wizz Air geht’s von April bis Ende Oktober vom Bodensee-Airport aus nach Skopje. Über den ganzen Sommer hinweg wird die Hauptstadt Mazedoniens dienstags und samstags um 9.40 Uhr angeflogen.

Spanien

Vom Bodensee an den Ballermann: Die Mallorca-Saison für Fluggäste des Bodensee-Airports beginnt bereits ab Sonntag, 28. April. Drei Wochen lang bringt zunächst Alba Star Urlauber immer sonntags auf die Balearen. Mitte Mai bis Mitte Oktober wächst das Angebot an und auch Condor hebt mit dem Ziel Palma de Mallorca ab. Geflogen wird dann immer dienstags um 18.20 Uhr, donnerstags um 18.10 Uhr, freitags um 17.50 Uhr, samstags um 18.20 Uhr und sonntags um 18.10 Uhr.

Vom Bodensee an den Ballermann: Ab Mitte Mai wird die Baleareninsel fünfmal die Woche angeflogen. (Foto: imago images/Chris Emil Janßen )

Im Frühjahr und Herbst stehen zudem die Kanarischen Inseln im Flugplan. Aktuell und bis Ende April geht es immer sonntags gegen 14 Uhr nach Gran Canaria. Ab Ende September bis 1. November hebt jeweils freitags eine Boeing 738 nach Teneriffa ab.

Türkei

Ab Mitte Mai ist das türkische Urlaubsziel Antalya an vier Tagen der Woche auf dem Flugplan zu finden. Samstag, Sonntag, Dienstag und Mittwoch heben Flieger in Richtung der Hafenstadt am Mittelmeer ab. Knapp vier Stunden verbringen Fluggäste in der Luft.

Samstag, Sonntag, Dienstag und Mittwoch heben im Flugzeuge in Friedrichshafen nach Antalya ab. (Foto: Diego Cupolo )

Änderungen möglich

Die Flugdaten stammen aus dem Sommerflugplan Stand 16. Februar 2024. Was die Gültigkeit des Flugplans angeht, ist dort zu lesen: „Kurzfristige Flugstreichungen und Fluganpassungen sind möglich. Die Fluggesellschaften behalten sich kurzfristige Änderungen ihrer Flugpläne vor.“