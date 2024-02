Ein 88 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag mit seinem Wagen rückwärts in die Fensterscheibe eines Friseursalons in Friedrichshafen gefahren. Der Unfall in der Katharinenstraße trug sich am Morgen zu, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden geht in die Tausende.

Anna-Maria Tierno, Inhaberin des des Salons „Friseur la passione“ in der Katharinenstraße, steht am Sonntagvormittag in ihrem Geschäft. Dort bietet sich ihr ein Bild der Zerstörung. Die Schaufensterscheibe - laut Angabe der Polizei drei mal fünf Meter groß - ist komplett zersplittert.

Überall liegen Glasscherben. Stühle, auf denen sonst ihre Kunden sitzen, wurden durch den Raum geschleudert, Heizkörper aus dem Boden gerissen.

1 von 10

Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dessen Erdgeschoss sich der Salon befindet, habe sie am Morgen angerufen. „Als ich gehört habe, was passiert ist, war ich schockiert“, sagt sie.

Was über die Unfallursache bekannt ist

Was war passiert? Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, wollte ein 88-jähriger Mann auf dem Parkplatz bei der Kirche St. Petrus Canisius gegenüber mit seinem Neuwagen, einem BMW, rückwärts ausparken.

„Dabei ist er vom Brems- auf das Gaspedal gerutscht“, sagt der Polizist. Er sei dann, laut Auskunft der Polizei „langsam“, über den Bordstein des Bürgersteigs und in die Schaufensterscheibe des Friseursalons gefahren.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Wie hoch der Sachschaden ist, sei noch unklar, heißt es vonseiten der Polizei. „Mehrere Tausend Euro dürften es bei der Größe der Scheibe aber sicher sein“, sagt der Sprecher.

Feuerwehr bringt Holzplatten an

Auch die Feuerwehr Friedrichshafen und ein Abschleppdienst waren vor Ort. Die Einsatzkräfte unterstützten dabei, den Wagen aus dem Gebäude zu bekommen. Außerdem räumten sie Glasscherben auf. Zuletzt brachten die Feuerwehrleute dort, wo das Schaufenster zerstört worden war, Holzplatten an.

Bei Friseurin Anna-Maria Tierno sitzt der Schock an diesem Sonntag noch tief. „Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht“, sagt sie. In den nächsten Tagen werde sie sich um Angelegenheiten mit der Versicherung kümmern müssen.

Sie hoffe, möglichst bald wieder öffnen zu können - und dass ihre Kunden Verständnis haben, wenn nun Termine ausfallen müssen.