In der Zeppelinstraße

86-jährige Autofahrerin baut Unfall und fährt einfach davon

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen der Tat (Foto: Patrick Pleul/dpa )

Am Auto einer 19-Jährigen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei in Friedrichshafen sucht nun Zeugen.

Veröffentlicht: 24.09.2023, 11:48 Von: sz