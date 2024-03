Der Prozess gegen einen 84 Jahre alten Mann, der vergangenen Herbst in Friedrichshafen-Berg (Bodenseekreis) seine Partnerin erschossen haben soll, hat am Dienstag vor dem Landgericht in Ravensburg begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor. Der 84-Jährige äußerte hingegen eine andere Version der Geschehnisse.

Gestützt an einem Rollator betrat der 84 Jahre alte Angeklagte am Dienstag langsam den Sitzungssaal 1 des Landgerichts Ravensburg. Er soll am 27. September gegen 1 Uhr nachts in einer Wohnanlage für Senioren in Berg seine Partnerin, eine damals 84 Jahre alte Frau, umgebracht habe.

Die Wohnung hat das Paar gemeinsam bewohnt. Der Angeklagte habe mit einer Pistole einen Schuss auf den Kopf der Frau abgegeben, um sie zu töten, sagte Staatsanwalt Mathias Brütsch beim Verlesen der Anklageschrift. Der Schuss habe sie am rechten Hinterkopf getroffen und die 84-Jährige sei kurz darauf verstorben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Totschlag vor.

Hat der 84-Jährige die Waffe unter dem Kissen gefunden?

Nach Darstellung des Angeklagten verliefen die Geschehnisse jedoch völlig anders. Er ließ seinen Verteidiger Uwe Rung eine schriftliche Erklärung verlesen. Demnach räume der 84-Jährige ein, die Waffe in der Hand gehabt und auch abgefeuert zu haben, wodurch es letztlich zu dem tödlichen Schuss gekommen sei.

Allerdings sei dies nicht vorsätzlich geschehen. Er habe die Waffe an diesem Tag unter einem Kissen auf der Couch im Wohnzimmer gefunden. Offenbar musste sie seine Partnerin dort versteckt haben, so der Mann. Die Entdeckung habe ihm keine Ruhe lassen und er habe die Frau deshalb konfrontieren wollen.

Dabei habe er die Waffe in die Hand genommen und es habe sich ein Schuss gelöst, weil die Pistole offenbar geladen und entsichert gewesen sei. „Ich mache mir im Nachhinein Vorwürfe. Ich hätte mich davon überzeugen müssen, in welchem Zustand die Pistole war“, ließ der Angeklagte seinen Verteidiger verlesen.

Erste Zeugen werden am Dienstag vernommen

Unter Schock stehend habe er dann die Polizei gerufen. Und aus Angst davor, dass ihm niemand glauben werde, habe er der Frau die Waffe in die Hand gelegt.

Ob das Gericht der Version des Angeklagten Glauben schenkt, wird sich im weiteren Verlauf des Verfahrens zeigen. Es sind insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt. Am Dienstagnachmittag sollen die ersten Zeugen verhört werden - unter anderem Polizisten, die an dem Fall gearbeitet haben.

Einen ausführlichen Bericht vom ersten Prozesstag lesen Sie am Abend auf Schwäbische.de.