82–jähriger Radler kollidiert auf Parkplatz mit Auto

In eine Klinik gebracht werden musste ein 82 Jahre alter Radfahrer, nachdem er am Montagmittag auf einem Einkaufsladen–Parkplatz mit einem Pkw kollidiert ist.

Der offenbar deutlich alkoholisierte Mann fuhr mit Schrittgeschwindigkeit, machte unkontrolliert einen Schlenker nach links und kollidierte mit der Front des entgegenkommenden Wagens. In der Folge schlug er auf der Motorhaube auf und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Weil die Beamten bei der Unfallaufnahme deutlichen Atemalkoholgeruch beim 82–Jährigen wahrnahmen, musste er in der Klinik auch eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Am Pkw entstand bei dem Verkehrsunfall rund 1.500 Euro Sachschaden.