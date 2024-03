Sie ist der Klassiker der Häfler Messen schlechthin: die Internationale Bodensee-Messe (IBO), die noch bis zum Wochenende läuft. Dieses Jahr wird die IBO 75 Jahre alt.

Also eine lange Zeit, um Erinnerungen zu sammeln und Geschichten zu erzählen, die mit der IBO in Verbindung stehen. Wir haben Sie nach Ihren schönsten Erfahrungen gefragt, und für diese zwei Häfler scheint die Messe eine ganz besondere Bedeutung zu haben.

Alfred Waibel besuchte bereits als kleiner Junge mit seinen Eltern die erste IBO auf dem Schulgelände der Pestalozzi-Schule. Ihm sind von seinem ersten Besuch nicht nur die Traktoren in Erinnerung geblieben. Was er noch mit der IBO in Verbindung bringt, hat er uns geschrieben:

Alfred Waibel sammelte Anstecknadeln

„Im Schulhof zwischen der Pestalozzi Schule und dem Graf Zeppelin Gymnasium war 1950 der große Messeplatz. Der Haupteingang war dort, wo heute die Musikschule steht. Ein Ikarus schwebte über dem Eingang. Ein für diese Zeit ungewöhnliches reiches Angebot hat allgemeines Erstaunen hervorgerufen.

Diese Medaille gab es früher als eine Art Eintrittskarte für die IBO. Hannelore Walter hat uns eines ihrer Erinnerungsstücke zugeschickt. (Foto: Meike Thomas )

Ich persönlich hatte ein besonderes Interesse an der Vielzahl von Traktoren. Es gab Hersteller wie Hermann Lanz Aulendorf, Fahr aus Gottmadingen, Bautz aus Saulgau, Allgaier aus Unlingen, Fendt aus Marktoberdorf, Eicher aus Eichstädt, Güldner aus Aschaffenburg und die weiteren Hersteller wie Deutz, Lanz Mannheim, Normag oder MAN. Insgesamt ein Riesenangebot an landwirtschaftlichen Geräten. Nun wir Buben waren stolz darauf, von all den Herstellern eine Anstecknadel zu bekommen, wir waren richtige Trophäensammler.

Geld für eine Wurst mit Wecken

Doch das allerschönste Erlebnis war für mich, dass ich von meinen Eltern Geld bekommen habe, um mir eine Wurst mit Wecken kaufen zu können. Ja, das waren noch Zeiten. Beim Bau der neuen Messe war ich als Gemeinderat im achtköpfigen Messe-Bauausschuss tätig.

Bauzeit von Anfang an miterlebt

Es war für mich hochinteressant unter Vorsitz von Bürgermeister Dieter Hornung, dass ich unheimlich viel Einblick bekam und vor allem über weitreichende Entscheidungen zeitnah mitbestimmen konnte. Für mich war es ein absoluter Höhepunkt, dass ich über die ganze Bauzeit, vom Entstehen bis zur Inbetriebnahme dieser für unsere Stadt besonderen Messe, mitbegleiten durfte.“

Im Mai 2000 begann der Bau der Neuen Messe. Als Mitglied des Messe-Bauausschusses nahm Alfred Waibel auch an der Verwirklichung des Bauprojekts teil. (Foto: IBO )

Familientradition bei Hannelore Walter

Auch Hannelore Walter aus Friedrichshafen erinnert sich gerne an die IBO. Seit Beginn der Messe gab es kaum ein Jahr, in dem sie nicht auf der IBO war. Sie hat uns ihre persönliche Verbindung mit der Messe beschrieben:

Ein Arbeitskollege von Hannelore Walters Vater machte damals ein Foto von der Familie. (Foto: Privat )

„Vor 75 Jahren arbeitete mein Vater im Zeppelin Metallwerk in Friedrichshafen. Er bekam dort eine Medaille, damit er die IBO besuchen konnte. Er nahm meine Mutter und mich mit. Ich war damals erst fünf Jahre alt. Viel weiß ich natürlich nicht mehr, aber ich habe meine Eltern dann dazu gedrängelt, dass sie mich die nächsten Jahre auch mitgenommen haben.

Sohn büxt auf der Messe aus

Als ich dann 1962 geheiratet habe, machten mein Mann und ich mit dem Besuchen der IBO weiter. Als unser Sohn sieben Jahre alt war, nahmen wir ihn das erste Mal mit. Prompt ist unser Lausbub ausgebüxt. Er war aber ein cleveres Bürschle und ließ uns durch die Lautsprecher-Anlage ausrufen. Von dort an haben wir stets zu dritt die IBO besucht. Nur Krankheit konnte uns von einem Besuch abhalten.“

Noch bis Sonntag, 24. März, kann die IBO täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Dort gibt es Angebote rund um Reisen, Wohnen, Garten, Essen und Lifestyle zu entdecken. Weitere Infos unter www.ibo-messe.de