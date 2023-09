75.000 Badegäste im Wellenfreibad Ailingen

Im Wellenfreibad in Ailingen konnten Ortsvorsteher Andreas Lipp, Betriebsleiter Andreas Fehrmann und Daniela Zweifel vom städtischen Bädermanagement, am Dienstag, kurz vor dem Ende der Sommersaison, den 75.000sten Badegast begrüßen. Glück hatten Heidi Frei mit ihren beiden Kindern Franziska und Fabian aus Gerbertshaus.

Familie Frei war in dieser Saison schon zum sechsten Mal im Wellenfreibad in Ailingen. „Am besten finden wir die Wellen, die Rutsche und den Strudel“, sagten Franziska und Fabian mit strahlenden Augen. „Das Wellenfreibad in Ailingen ist vielfältig, es ist für jeden was dabei. Besonders über die Wellen freuen sich meine beiden Kinder“, sagte Heidi Frei. Ortsvorsteher Andreas Lipp und Daniela Zweifel überreichten der Familie einen Blumenstrauß und einen Gutschein zum Besuch der städtischen Bäder über 50 Euro.

Auf dem Gelände des Wellenfreibades stehen den Gästen neben dem Schwimmerbecken mit Wellenbetrieb und Sprunganlage (ein und drei Meter) mit einer Wassertemperatur von circa 26 Grad Celsius, eine Wasserrutsche, ein Strömungskanal und ein Sprudelbecken zur Verfügung. Außerdem gibt es ein Kleinkindbecken mit Wasserrutsche, Nilpferd und einer Wasserstraße mit vielen ausgefallenen Wasserattraktionen und einer Wassertemperatur von 26 bis 28 Grad Celsius. Das Wellenfreibad in Ailingen hat bei gutem Wetter noch bis Sonntag, 17. September, geöffnet. Dann endet die Saison 2023.