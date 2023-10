Die große Liebe kommt selten aus dem Internet. Auf eine solche aber ist ein 71-jähriger Mann aus dem Raum Friedrichshafen hereingefallen. Die Polizei nennt es „Love-Scamming“ und das ist eine Betrugsmasche, mit der die Täter an das Geld ihrer Opfer kommen wollen.

Anfang Januar war der Mann von einer „angeblich aus Marokko stammenden Frau über einen Messenger angeschrieben worden, die ihm im Laufe der folgenden Monate die große Liebe vor spielte“, sagt die Polizei in einem Pressebericht. Dabei habe die Unbekannte immer wieder um finanzielle Unterstützung gebeten und und den Senior derart um den Finger gewickelt, dass er laut Polizei monatlich mehrere hundert Euro für Miete, sowie einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag für Notarkosten eines angeblich ausstehenden Millionen-Erbes auf ein ausländisches Konto überwies.

Flug nach Casablanca

Um die Frau nun auch persönlich kennen zu lernen, flog der Mann Anfang Oktober nach Casablanca, das Treffen scheiterte jedoch aufgrund einer angeblichen Entführung der Frau. „Erst als er mehrere tausend Euro an die vermeintlichen Entführer seiner Romanze bezahlen sollte, flog der Betrug auf“, so die Polizei, die nach einer Anzeige des 71-Jährigen jetzt in dieser Sache ermittelt. Aufklärung über diese und ähnliche Betrugsversuche gibt es unter www.polizei-praevention.de.