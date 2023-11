7000 Euro für die Kinderstiftung Bodensee

25 Mitglieder von Round Table 78 Friedrichshafen sowie zahlreiche Helfer von Old Table haben während des Seehasenfestes die Ochsenbraterei. Einen großen Teil des Erlöses, 7000 Euro, haben sie jetzt an die Kinderstiftung Bodensee gespendet.

Die Spende unterstützt das Projekt „Fit for swimming“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Hierdurch wird Kindern in benachteiligten Lebenssituationen ein Schwimmkurs sowie der Zugang zu öffentlichen Schwimmbädern ermöglicht.

Das Angebot der Stiftung richtet sich an Kinder im Grundschulalter und wird von ausgebildeten Schwimmtrainern geleitet. „Ein Schwimmkurs bedeutet für eine Familie hohe Ausgaben. Es ist jedoch wichtig schwimmen zu können. Es ermöglicht den Kindern Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und bereitet ihnen so viel Freude“, sagt Leonie Zehrer, Mitarbeiterin der Kinderstiftung Bodensee.