7000 Euro für die Diakoniestation

Mit 7000 Euro hat der Evangelische Wohltätigkeitsverein in diesem Jahr die Diakoniestation bedacht. Das Geld stammt aus den Mitgliedsbeiträgen des Fördervereins und Spenden und kommt sowohl der Nachbarschaftshilfe als auch der ambulanten Pflege zugute.

„Diese Zuwendung ermöglicht es, dass Pflege ‚menschlich‘ bleiben kann“, sagt Tobias Günther, Geschäftsführer der Diakoniestation. Was er damit meint: Die Mitarbeitenden können sich Zeit für Dinge nehmen, für die die Pflegekassen kein Geld vorsehen. Dazu gehören seelsorgerische Gespräche, Zeit für Menschen in Notsituationen oder Sterbebegleitung. Die Diakoniestation betreut derzeit etwa 280 Kundinnen und Kunden in Friedrichshafen. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der ambulanten Pflege, 22 in der Nachbarschaftshilfe. 5000 Euro kommen der Einsatzleitung der Nachbarschaftshilfe zugute und werden für Fortbildungen und Schulungen in der Nachbarschaftshilfe verwendet.

„Wir suchen weiterhin Nachbarschaftshelferinnen“, sagt Pflegedienstleiter Stefan Kluth und Einsatzleiterin Mechthild Kuhnle spricht von einem „steigenden Bedarf“ bei den Kunden. „Unsere Nachbarschaftshelfer helfen Menschen zu Hause bei einfachen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und bei Einkäufen oder begleiteten sie zum Arzt“, erklärt Kuhnle die Aufgaben, die mit dem gesetzlichen Mindeststundenlohn vergütet werden. Interessierte Helferinnen und Helfer können sich an Mechthild Kuhnle, Telefon 07541/922658, Mail [email protected], wenden. Der Wohltätigkeitsverein fungiert als Förderverein der Diakonie und ihren Diensten. „Neumitglieder sind willkommen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Peter Stojanoff,