Die Sieben ist in vielen Kulturen eine magische Zahl – so auch im Kosmos Kulturufer. Wir nennen sieben Dinge beziehungsweise Eigenschaften, die beim Besuch nicht fehlen dürfen. Dafür haben wir einen Text aus dem vergangenen Jahr ein bisschen aufgefrischt.

1. Entdeckerlust

Salsa tanzen auf der Uferpromenade (Mitmachaktionen gibt es am Mittwoch um 19.30 und 20.15 Uhr), sich von Feuershows verzaubern lassen oder Sprayern bei der Arbeit zuzuschauen: Es gibt wohl kaum einen anderen Ort, an dem es so viel zu entdecken gibt wie auf der Häfler Uferpromenade während des Kulturufers. Einzige Voraussetzung: Besucher müssen die Lust darauf mitbringen.

2. Fotoapparat

Wer dann seine erstaunlichen Entdeckungen zur erfreulichen Erinnerung festhalten will, darf auf keinen Fall den Fotoapparat vergessen. Und damit ist explizit nicht die Handykamera gemeint. Das Mobiltelefon bleibt nämlich im Idealfall daheim. Die Vorteile: Kein Anruf nervt, keine Nachricht stört.

3. Anwesenheit

Bei aller Fotografiererei mit was auch immer bitte nicht vergessen, wirklich anwesend zu sein. Oder um es mit Musiker Lenny Kravitz zu sagen: „Wenn ich den ersten Song spiele, sehe ich nichts als Handys. Das mag ich nicht. Es ist aber interessant, wie sehr die Leute konditioniert sind. Für sie ist es das Größte, anderen zu beweisen, dass sie da waren – anstatt einfach da zu sein.”

4. Kinder

Zum einen macht es Riesenspaß und bringt auch Erwachsene weiter, wieder einmal alles mit Kinderaugen zu sehen. Zum anderen ermöglicht es die kindliche Begleitung, sich die Aktionswiese genau anzuschauen, die ihren Namen übrigens völlig zu Recht trägt. Ob Zauberkästen zum Balancieren, die Grünholzwerkstatt, in der geschnitzt, gedrechselt und gehobelt wird oder die Tetra Town, die zeigt, was aus gesammelten Tetrapacks alles entstehen kann: Das klingt nach Spaß – und zwar für alle.

5. Instrument

Wer ständig Geige, Harfe oder Querflöte übt und endlich mal öffentlich von sich reden machen will, sollte dringend sein Instrument mitbringen. Das sieht nicht nur urlässig aus, sondern verleiht ganz klar Star-Appeal. Und wer weiß: Vielleicht kommt die ein oder andere Autogrammanfrage oder aber es bietet sich tatsächlich die Gelegenheit, Jam-Session-mäßig in das Konzert einer Straßenkünstlerband einzusteigen.

6. Spender

Damit ist weder ein Seifen- noch ein Desinfektionsspender, sondern ganz klassisch jemand gemeint, der in Ausgeberlaune ist. Ein Sonnenhut hier, ein Kettchen dort, zwischendurch feste und flüssige Gaumenfreuden, Münzen für die Straßenkünstler und natürlich Tickets für eine der Zeltveranstaltungen: Ein Kulturuferbesuch kann ordentlich ins Geld gehen. Dafür bekommt man etwas, das in - hoffentlich - bester Erinnerung bleibt.

7. Handtuch... oder doch einen Schirm?

Um sich den Schweiß abzutrocknen, der beim intensiven Konzert im großen Zelt unaufhaltsam fließt. Um sich die Regentropfen abzuwischen, die dieses Jahr etwas häufiger fallen als gewünscht. Moment, wäre da nicht ein Regenschirm geschickter? Seien wir ehrlich, der stört doch eigentlich nur - er verdeckt anderen die Sicht und schränkt die eigene Bewegungsfreiheit ein. Das Handtuch hingegen passt in (fast) jede Tasche. Es hat ganz klar das Potenzial zum Stammutensil. Und wer nach zehn Tagen Kulturufer am Stück etwas erschöpft ist, kann es zur Not dann auch noch werfen.