60 Kinder besuchen die Sommerakademie

Tüfteln, testen, knobeln, denken: Mehr als 60 Kinder haben in diesem Jahr an der Sommerakademie der Kinderuniversität Friedrichshafen teilgenommen und in ihren Sommerferien Hochschulluft geschnuppert. Dabei gab es einen bunten Strauß an Themen quer durch alle Disziplinen.

Im Wäldchen hinter der blauen Blume geht es beim Survival–Seminar geschäftig zu. Eine Gruppe Kinder durchstreift das Gehölz, sammelt Äste und platziert diese neu. „Wie könntet ihr Zeichen hinterlassen, damit ihr gefunden werdet?“, lautet die Frage, die Alexandra Krause ihnen gestellt hat. Fleißig werden große und kleine Pfeile gebaut, Namensschildchen an Baumrinde geklebt, Schuhe und Trinkflaschen auffällig platziert. Im nächsten Schritt müssen die Kinder gegenseitig die gelegten Hinweise auffinden und und als tauglich oder untauglich bewerten; so werden sie direkt auf die Probe gestellt. Krause erklärt außerdem, was im Wald gefahrlos essbar ist — und was eben auch nicht.

Auch drinnen im Gebäude der DHBW ist das Treiben hörbar. Anna Grinberg schreitet mit einer Gruppe Seminarteilnehmer flott durch den Flur. Sie hat in gleich zwei Räumen ein „Assessment–Center“ aufgebaut, also eine Art Bewerbungstest. Inspiriert dazu hat sie ihre eigene Erfahrung, als sie 2021 das Auswahlverfahren zur Astronautin durchlaufen hat. „Ich kam unter die letzten 42. Mit diesen Erfahrungen hat die Kinderuni mich gefragt, ob ich nicht ein solches Assessment–Center aufbaue“, verrät die Raumfahringenieurin.

Direkt nebenan erklärt Rudolf Sacher den Kindern, wie der Körper funktioniert. Sehnen, Bänder, Muskeln, aber auch die Knochen stehen nach und nach im Fokus. Die einen kann man im Falle einer Verletzung überdehnen und zerren, die anderen brechen. Die Kinder sind sofort mit Beispielen dabei; grübeln, wann sie zuletzt einen blauen Fleck hatten und wie sehr eine Zerrung schmerzen kann. „Kann ein Gummibärchen brechen?“ — die Frage fördert kreative Antworten zu Tage. „Wenn man es einfriert“, schlägt eins der Kinder vor.

Von Montag bis Freitag gab es in der zweiten Ferienwoche jeden Tag spannende Seminare an der Sommerakademie der Kinderuniversität. In drei Altersgruppen konnten die Kinder vormittags und nachmittags die Welt des Wissens anschaulich kennenlernen. Stephan Krause griff etwa das Thema „Cybercrime“ auf. Auch da hatten die Kinder Beispiele selbst parat. „Das Schönste, das ein Kind in einem meiner Seminare erzählt hat war, dass ihre Eltern sich mal über Hochzeitskleider unterhalten haben und prompt Werbung dafür bekommen haben, ohne im Internet danach gesucht zu haben“, schildert er. Das habe besonders gut in das Seminar gepasst, in dem es nicht nur um offizielle Straftaten im Internet ging, sondern auch darum, wie man sich allgemein vor Gefahren im Netz schützen kann. Und das war auch gleich der wichtigste Punkt: „Cybercrime fängt da an, wo ich Informationen im Internet preisgebe.“

Selma Hofmann–Koc hat mit den ganz Kleinen das Thema „Rettungswagen“ behandelt und ist schwer begeistert vom Wissen der Kinder: „Ich habe sie verschiedene Sirenen hören lassen und erraten lassen, welche man in Deutschland verwendet. Eine war aus Italien. Ein kleiner Junge wusste sofort, dass es aus Italien ist, weil er das aus dem Urlaub kannte. Ich fand das so beeindruckend.“

Ihr sei es wichtig gewesen, dass die Kleinsten auch keine Angst vor einem Rettungswagen haben und dass sie wissen, dass es unterschiedliche Arten gibt von Kranken– und Rettungswagen. „Ich hatte ja von den Johannitern in FN einen Wagen organisiert und es hat uns so viel Spaß gemacht, das live zu erleben“, sagt sie.