60 Jahre Élysée-Vertrag live als Event

Die Geschichte des Élysée-Vertrags live als Event erzählt in einer multimedialen Live-Dokumentation vom Mainzer Politologen Ingo Espenschied. Beginn ist am Dienstag, 24. Oktober, um 17 Uhr in der vhs Friedrichshafen. Die Veranstaltung wird per Livestream nach Saint-Dié-des-Vosges übertragen, seit 50 Jahren Partnerstadt von Friedrichshafen. Im Anschluss an den Vortrag findet eine deutsch-französische Gesprächsrunde statt, moderiert von Ulrike Müller von Kralik von der deutsch-französischen Gesellschaft und Ingo Espenschied. Der Abend ist kostenfrei.

Niemand hat das Bild der deutsch-französischen Aussöhnung nachhaltiger geprägt als der französische Präsident Charles de Gaulle und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer. Bevor sich beide Staatsmänner am 14. September 1958 das erste Mal auf de Gaulles Landsitz in Colombey-les-Deux Eglises treffen, ist die Stimmung jedoch angespannt. Wie durch ein Wunder finden beide Staatsmänner sofort einen persönlichen Draht zueinander. Die fünfjährige Zusammenarbeit zwischen Adenauer und de Gaulle ist gekennzeichnet durch spektakuläre Gesten. Auf ihrem Höhepunkt steht die Unterzeichnung eines wahren „Jahrhundertvertrags“, des sogenannten Élysée-Vertrags vom 22. Januar 1963. Als Symbol der deutsch-französischen Aussöhnung und einer Verpflichtung zu einer privilegierten und dauerhaften Zusammenarbeit bleibt der Élysée-Vertrag auch heute, 60 Jahre nach Vertragsunterzeichnung, einzigartig in den internationalen Beziehungen.