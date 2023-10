120 geladene Gäste aus Sport und Politik haben im ZF Forum den 75. Geburtstag vom Sportkreis Bodensee gefeiert. Der 1948 gegründete Verein mit seinen 109 Mitgliedsvereinen und mehr als 48.000 Mitgliedern kann auf eine bewegte und gleichzeitig auch erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken.

Begrüßt wurden die Teilnehmer von der Sportkreispräsidentin Eveline Leber. Sie nahm sie mit auf die Reise in die Vergangenheit und ging auf die schwierigen Anfangsjahre ein.

Sie machte deutlich, dass sowohl damals als auch heute das gesellschaftliche und soziale Miteinander von entscheidender Bedeutung sei und der Sport dabei eine große Rolle spiele. Eveline Leber: „Die Vereine machen den Sportkreis aus. Viele Engagierte sich dabei und dafür sind wir dankbar“.

Viel Lob vom Landrat

Luca Wilhelm Prayon, Landrat des Bodenseekreises, drückte es so aus: „1948 wurde angepackt, um den Sport weiter nach vorne zu bringen. Hier spielten Geselligkeit und Heimat eine große Rolle. Und alles das konnte in den Vereinen mit Gleichgesinnten erlebt werden.“

Sein besonderer Dank ging an alle Ehrenamtlichen, ohne die diese positive Entwicklung des Sportkreises nicht möglich gewesen wäre. Das Zusammenspiel von Politik und Sport hob er besonders hervor.

Landrat Luca Wilhelm Prayon hebt das Zusammenspiel von Politik und Sport hervor. (Foto: Johannes Weber )

„Wir müssen anpacken. Nur so können wir die Zukunft bestreiten“, so Prayon. Er machte auf den 3. Oktober aufmerksam, an dem das Kreisfamilienfest geplant ist.

In Vertretung von Oberbürgermeister Andreas Brand überbrachte Stadtrat Eduard Hager Grüße: „Die Sportförderung ist ein wichtiger Baustein der Stadt und eine unverzichtbare Säule im Bodenseekreis. Der Sportkreis und damit auch die Vereine übernehmen wichtige soziale Aufgaben in der Kinder- und Jugendförderung.“

Besondere Ehrung für den Verein

Auch der Präsident des Württembergischen Landessportbundes (WLSB), Andreas Felchle, lobte den Sportkreis Bodensee: „Er ist eher einer der Kleineren in unserem Bereich, aber er ist einer der inhaltlich Stärksten.“

Er ging auf die Schwierigkeiten für Vereine ein, wenn Turnhallen nicht genutzt werden können. „Wir brauchen Hallen, wir brauchen Sportanlagen ‐ und zwar geöffnet. Sportangebote dürfen nicht ausfallen.“

Sportliche Beiträge bringen die Gäste zum Staunen. (Foto: Johannes Weber )

Andreas Felchle konnte anschließend eine Ehrung vornehmen: Er übergab die Ehrenurkunde des WLSB an den Sportkreis Bodensee anlässlich des 75-jährigen Jubiläums.

Durch das Programm führte locker der schwäbische Kabarettist Günther Bretzel. Mit musikalischen Beiträgen brachte er die Gäste zum Schmunzeln und hatte so manche Anekdote dabei. Sportliche Beiträge kamen von der Turnabteilung der TSG Ailingen und vom Rad-, Roll- und Motorsportverein. Hip-Hop-Tanz gab es vom TV Kressbronn.

Eveline Leber zeigte sich sehr zufrieden: „Zuerst einmal das Wichtigste: Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Ehrenamtlichen, die unsere Veranstaltung möglich gemacht haben und möchte dabei besonders Waldemar Witulski erwähnen. Er hat durch seinen persönlichen Einsatz unser Fest auf dieses Level gehoben.“