Polizeibeamte haben am Freitag eine 44-Jährige festgenommen, die im Verdacht steht, mehrere Diebstähle aus Opferstöcken begangen zu haben. Die Frau wurde von einem Zeugen gegen 15.30 Uhr im Bereich der Nikolauskirche in Friedrichshafen am Kirchplatz beobachtet, wo es zuvor bereits zu etlichen Diebstählen von Bargeld aus dem Opferstock gekommen war.

„Der Zeuge verständigte die Polizei, die bei der Überprüfung der Frau Beweismittel sicherstellen konnte“, schreiben die Beamten. Insgesamt konnten die Ermittler der 44-Jährigen bislang rund ein Dutzend Taten nachweisen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Tatverdächtige am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Seither befindet sich die 44-jährige Rumänin in einer Justizvollzugsanstalt.