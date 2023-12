429 Handwerkerinnen und Handwerker der Region ausgezeichnet

Über 120.000 Beschäftigte, knapp 8000 Azubis und rund 20.000 Handwerksbetriebe versorgen die Menschen zwischen Ostalb und Bodensee mit wichtigen Handwerksleistungen. Sie stellen an 365 Tagen im Jahr Brötchen her, bringen effiziente Energietechnologien in die Keller, installieren Photovoltaikanlagen und reparieren Autos.

Im Jahr 2023 hat die Handwerkskammer Ulm 204 Handwerksbetrieben zu ihrer jahrzehntelangen erfolgreichen Arbeit gratuliert. Die Betriebsjubiläen wurden im ganzen Kammergebiet gefeiert:34 im Alb-Donau-Kreis, 31 im Landkreis Biberach, zehn im Stadtgebiet Ulm, 30 im Landkreis Heidenheim, 42 im Ostalbkreis, 22 im Bodenseekreis und 35 im Landkreis Ravensburg.

Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, sagt: „Unsere Betriebsinhaberinnen und -inhaber sind wichtige Arbeitgeber, Ausbilder, Steuerzahler und Ansprechpartner für Kundinnen und Kunden vor Ort. Mit ihren Handwerksbetrieben stehen sie für Nachhaltigkeit, verantwortungsvolles Unternehmertum und Kundenzufriedenheit in der Region. Sie sind verlässliche Wohlstandsgaranten.“

Außerdem konnten im Jahr 2023 über 220 Handwerkerinnen und Handwerker im Gebiet der Handwerkskammer Ulm mit einem Meisterbrief in Silber (25 Jahre), Gold (50 Jahre) oder sogar Diamant (60 Jahre) ausgezeichnet werden. Im Bodenseekreis gab es 22 Betriebsjubiläen, 27 Silbene Meisterbriefe (25 Jahre), vier Goldene Meisterbriefe (50 Jahre) und drei Diamantene Meisterbriefe (60 Jahre). Im Kreis Ravensburg wurden 35 Betriebsjubiläen gefeiert und es gab 48 Silbene Meisterbriefe (25 Jahre), vier Goldene Meisterbriefe (50 Jahre) und vier Diamantene Meisterbriefe (60 Jahre).

Für die Handwerksbetriebe im Ulmer Kammergebiet sind diese erfahrenen Meisterinnen und Meister eine zentrale Ressource. Denn: mit ihrer Qualifikation und Leistung entscheiden sie über Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit eines Betriebs. Mehlich: „Diese Betriebe und Handwerkerinnen und Handwerker sind lange und stabil auf unserem regionalen Markt tätig, nicht heute da und zwei Jahre später wieder weg. Sie sind deshalb per se nachhaltig, auch ohne PowerPoint-Präsentation.“