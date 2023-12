Das Gerrix kämpft - wieder einmal. Zunächst wegen Brandschutz, dann wegen Corona konnte die einzige Häfler Disko nicht öffnen. Das erste Jahr nach der Pandemie lief gut, aber jetzt machen den Betreibern Inflation und hohe Energiepreise zu schaffen.

Wie lange gibt es das Gerrix eigentlich schon? Auf Facebook lädt der Club in der Anton-Sommer-Straße zu einer großen Party mit Konfettibombe und Feuershow am Samstag, 16. Dezember, ein - zum vierjährigen Bestehen.

Ambitioniert ist die Rede von einem „Jubiläum“. „Wir sind im Gebäude seit vier Jahren“, sagt Bruno Miguel Goncalves, einer der Betreiber. Zunächst hätten die Behörden eine Öffnung wegen Problemen beim Brandschutz nicht erlaubt. Im März 2020 stand der Eröffnungsparty eigentlich nichts mehr Weg. Das Timing hätte ungünstiger nicht sein können: Einen Tag vor der Feier verbot die Häfler Stadtverwaltung Partys - wegen Corona.

Eintritt von 15 Euro zu viel?

Die Räume des Gerrix blieben aber während der Pandemie nicht ungenutzt. Aus der Disko wurde eine Corona-Teststation. Goncalves schätzt, dass dort innerhalb von zwei Jahren rund 80.000 bis 100.000 Tests stattfanden. „Das hat das Gerrix gerettet“, sagt Goncalves. Nun sei aber wichtig, dass sich der Club selbst finanziert.

Und genau das ist das Problem. Nach einem „sehr erfolgreichen“ ersten Jahr nach Corona kämpfen die Betreiber mit Inflation und hohe Energiekosten. Während die Lieferanten ihre Getränkepreise zwischen 15 und 30 Prozent erhöht hätten, könne der Club diese Preise nicht voll an die Kunden weitergeben - etwa, wenn ein Wodka Bull zwölf Euro kosten würde. Oder der Eintritt 15 statt bislang zehn Euro.

Gerrix könnte neu genutzt werden

Die Clubbesucher würden weniger trinken als früher, sagt Goncalves. „Die Leute gehen nicht mehr jede Woche weg.“ 30 bis 40 Prozent weniger Menschen würden die Partys besuchen. Damit sei das Gerrix kein Einzelfall, Diskobetreiber aus der Umgebung würden von ähnlichen Problemen berichten.

Die Disko habe sich daran angepasst, dass die Menschen nunmehr gezielter Veranstaltungen aufsuchen als früher, so Goncalves. Im Dezember gibt es etwa Partys für 16-Jährige, eine Ü30-Party und Musik für Liebhaber von Deutschrap und Balkanbeats.

Eine Idee für die Zukunft: aus dem Gerrix früher oder später eine Eventlocation für Hochzeiten oder Firmenfeiern zu machen und nur noch wenige eigene Partys zu veranstalten. Eine endgültige Entscheidung darüber sei aber noch nicht gefallen, sagt Goncalves.

Sicherheit rund um das Gerrix

Schätzungsweise fünf bis zehn Fälle von Körperverletzung gab es in diesem Jahr rund um das Gerrix, wie das Polizeipräsidium Ravensburg auf Anfrage mitteilt. Ein zahlenmäßiger Vergleich mit vorherigen Jahren sei aufgrund von unterschiedlichen Öffnungszeiten schwierig.

„Aus eigener Erfahrung kann ich jedoch sagen, dass die Polizei auch vor der Pandemie insbesondere an den Wochenenden regelmäßig Einsätze wegen Streitigkeiten oder Körperverletzungsdelikten hatte“, sagt Simon Göppert vom Polizeipräsidium Ravensburg.

Ein Beispiel: In der Halloweennacht schlugen sich zwei Gruppen in unmittelbarer Nähe zum Gerrix. Ein 27 Jahre alter Mann wurde nach Polizeiangaben bei der Schlägerei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste und dort mehrere Tage verbrachte.

Betreiber antwortet

Gerrix-Betreiber Goncalves sagt: „Das war nicht mehr unsere Aufgabe.“ Die Auseinandersetzung habe um vier Uhr morgens außerhalb des Gerrix-Geländes stattgefunden, um drei Uhr sei der Club aber bereits geschlossen gewesen - und die Mitarbeiter bereits zu Hause.

Die Sicherheitslage rund um das Gerrix bezeichnet Goncalves als „relativ ruhig“. Der gebürtige Ulmer Goncalves ist in Nachtclubs unterwegs, seit er 16 Jahre alt ist. „Ich habe schon alles erlebt“, sagt er. Friedrichshafen sei vergleichsweise „richtig ruhig“.