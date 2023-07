40 Kinder holen Hasenklee im Medienhaus am See

40 Kinder der Albert–Merglen–Schule haben ihren Hasenklee im Medienhaus am See erhalten. Mit einem Buchgeschenk und einem Gutschein für einen kostenlosen Leseausweis will das Medienhaus am See den Spaß am Lesen fördern (Foto: Medienhaus am See). Zwei erste Klassen der Albert–Merglen–Schule kamen mit ihren Klassenlehrerinnen Carolin Schwara, Ulrike Kienzle und Anke Beck, Konrektorin und kommissarische Schulleiterin sowie Präsidiumsmitglied des Seehasenfestausschusses, ins Medienhaus am See, um ihren Hasenklee–Gutschein einzulösen. Bei der Übergabe mit dabei war auch Bürgermeister Dieter Stauber. Von Seiten des Medienhauses begleiteten Bernadette Kees, stellvertretende Leitung, Jutta Kubalczyk und Christine Ziegler den Termin. Nicht fehlen durfte auch Lesemöwe Frieda.