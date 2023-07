40 Jahre Spiel– und Aktionsgelände auf dem Seehasenfest

Seit 40 Jahren ist das Aktionsgelände von Spielehaus und Spielbus fester Bestandteil des Seehasenfestes. In diesem Jahr zählte es rund 4400 große und kleine Besucherinnen und Besucher. Über 3000 von ihnen nutzen die kreativen Spiel– und Werkangebote.

Über drei Tage hinweg wurden in der Kunstwerkstatt Kunstwerke kreiert, im Skulpturengarten Steinfiguren gestaltet und in der Seilwerkstatt Seile gedreht. In der Seehasenwerkstatt wurden Hasenohren gebastelt und in der Holzwerkstatt wurde gesägt, gehämmert und gebohrt. Die Werkstatt Happy Earth sammelte außerdem kreative Ideen für eine bessere Welt.

An zwei Rollerrutschen und einer Bewegungsbaustelle tobten sich vor allem die Kleinsten aus. Das Kindertheater mit Clownduo Herbert und Mimi sowie Zirkus Flaxxini zog an den drei Veranstaltungstagen zudem über 1400 Zuschauerinnen und Zuschauer jeder Altersklasse in seinen Bann.

Anlässlich des 40. Jubiläums des Aktionsgeländes fuhr beim Seehasen–Festzug auch ein Spielehaus– und Spielbus–Wagen mit, der von 100 Schulkindern mit Zirkusaktionen begleitet wurde. Auf dem Gelände gab es bei der Fotoausstellung und Erinnerungsstation „Mein schönster Tag auf dem Seehasenfest von 1983 bis 2023“ zudem Gelegenheit zum Rückblick auf 40 Jahre Spielaktionen auf dem Seehasenfest.

„Die Rückmeldungen waren großartig“, freut sich Ines Weber, Leiterin des Amtes für Soziales, Familie und Jugend. Neben zahlreichen persönlichen Erinnerungsgeschichten gab es viel Lob und Dank für das kostenlose Programm und die fantasievolle Gestaltung des Aktionsgeländes über all die Jahre hinweg.

„Das Spiel– und Aktionsgelände war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg, der neben den freundlichen und friedvollen Besucherinnen und Besuchern vor allem dem großen Engagement des Spielehaus– und Spielbus–Teams zu verdanken ist“, so Weber. „Herzlichen Dank für den Einsatz aller Beteiligten und auf weitere 40 tolle Jahre Spiel– und Aktionsgelände auf dem Seehasenfest!“