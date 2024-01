Die Suche nach der 34 Jahre alten Justina U. aus Friedrichshafen dauert weiter an. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist die Frau noch immer nicht aufgetaucht. Auch am Mittwoch habe es wieder Suchmaßnahmen - unter anderem einen Drohneneinsatz - gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Die 34-Jährige wird seit Sonntagabend, 7. Januar, vermisst. Sie verließ gegen 18.30 Uhr ihre Wohnung, um einen Bekannten im Stadtgebiet zu besuchen. Dort brach sie gegen 21 Uhr auf, seither ist ihr Aufenthalt unbekannt.

Justina U. leidet unter gesundheitlichen Problemen, die zu Orientierungslosigkeit bis hin zur Bewusstlosigkeit führen können. Eine hilflose Lage könne nicht ausgeschlossen werden. Daher bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung um Mithilfe.

So wird die Vermisste beschrieben

Die 34-Jährige ist etwa 1,60 bis 1,65 Metergroß und wiegt etwa 50 Kilogramm. Sie wirkt jünger als ihr tatsächliches Alter und hat schulterlange dunkle, zu einem Pony geschnittene Haare. Sie war zuletzt komplett schwarz gekleidet, trug eine Leggings und eine dünne Sommerjacke. Die Vermisste trägt vermutlich schwarze Ohrringe und eventuell eine Brille. Ihre Unterarme und Handrücken weisen zahlreiche Narben auf.

Die Polizei hat zwei Bilder der Vermissten veröffentlicht. (Foto: Polizei )

Personen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, bittet die Polizei darum, sich unter der Telefonnummer 07541/7010 zu melden.

Die Polizei wurde am Montag über das Verschwinden der Frau informiert. Zuvor waren an der Rotach in der Steinbeisstraße ein Rucksack sowie Kleidung gefunden worden, die der Vermissten gehören. Sie lassen vermuten, dass sich die Frau zuletzt in diesem Bereich aufgehalten haben könnte.

Bei einer großangelegten Suche, bei der neben einem Hubschrauber, Drohnen und Suchhunden auch Polizeitaucher sowie die DLRG beteiligt waren, konnte die Frau bislang nicht gefunden werden.