Nachdem ein 33-Jähriger angibt, am Dienstag gegen 15.45 Uhr im Häfler Uferpark von mehreren Männern angegangen und bestohlen worden zu sein, ermittelt die Polizei. Er selbst sei mit Bekannten in der Uferstraße unterhalb des dortigen Pavillons gesessen, wo sie gemeinsam Alkohol konsumierten, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Kurz darauf sei er von bislang Unbekannten zu Boden gestoßen und geschlagen worden.

Geldbeutel und Handy gestohlen

Bevor seine Gegenüber von Dannen zogen, hätten sie unter anderem den Geldbeutel und das Mobiltelefon des mit rund 1,2 Promille deutlich alkoholisierten 33-Jährigen gestohlen. Die verständigten Beamten konnten im Rahmen der Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen, gehen jedoch ersten Hinweisen nach. Zeugen, die das Ereignis beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/7010 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.