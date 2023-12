Rund 300 ZFler haben am Dienstag gegen die Schließung des Produktionsstandorts in Gelsenkirchen-Schalke demonstriert. Das Unternehmen begründet den Schritt mit stetigen hohen Verlusten der Fabrik, in der Lkw-Lenkungen und Kabelbäume gefertigt werden. 200 Arbeitsplätze sind betroffen.

Vergangene Woche hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass der Produktionsbereich des Werks Gelsenkirchen-Schalke Ende 2024 geschlossen werden soll.

Laut Betriebsrat „mehr als 300 Kolleginnen und Kollegen aus vielen deutschen ZF-Standorten - darunter auch eine Delegation aus Friedrichshafen“ - folgten am Dienstag dem Aufruf zu einer Solidaritätsdemonstration in Schalke.

„Das sind Fake News“

„An uns soll ein Exempel statuiert werden“, sagte Ugur Coskun, Vorsitzender des Standortbetriebsrats, und erklärte, dass ihn „die Meldungen über angebliche Verluste massiv ärgern. Das sind Fake News“.

Schalke habe als einer der ersten Standorte ein Zielbild vereinbart hatte - und die Beschäftigten hätten dafür viele Zugeständnisse gemacht. Coskun beklagte einen Vertrauensverlust zwischen Management auf der einen und Betriebsrat und Beschäftigten auf der anderen Seite. „Ich vermisse Ehrlichkeit und Verantwortungsgefühl bei unserem Vorstand“.

„Nicht hier, um zu trösten“

Der ZF-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Achim Dietrich warnte davor, dass Schalke erst der Anfang einer Standortschließungswelle in Deutschland sein könne. „Das werden wir nicht akzeptieren“, betonte Dietrich und stellte klar: „Ich bin nicht hier, um Euch zu trösten. Ich bin hier, um mit Euch für Eure Arbeitsplätze zu kämpfen“.

Der Konzern verweist in einer Stellungnahme auf die „verlustreiche Produktion am Standort Gelsenkirchen“. Man könne die Enttäuschung der Mitarbeiter nachvollziehen, wolle aber die Beschäftigten nicht im Unklaren und sei dabei, sozialverträgliche Lösungen zu finden. Es sei das Ziel,. allen Betroffenen eine andere Stelle bei ZF oder bei Unternehmen in der Region zu vermitteln.

Tarifvertrag Transformation

Frank Iwer, beim Zulieferer Personalleiter für alle deutschen Standorte, sagt: „Wir haben in der Phase der größtmöglichen Unsicherheit, während den ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie im Frühjahr 2022, mit der Arbeitnehmerseite den Tarifvertrag Transformation geschlossen. Ziel war, die verunsicherte Belegschaft bis Ende 2022 zu sichern.“

Gleichzeitig habe man an allen deutschen Standorten versucht, Zielbilder zu entwickeln, um Produktion und Beschäftigung langfristig zu sichern. Man habe dabei „mehr erreicht als viele Wettbewerber in der Automobilindustrie. Daher ist uns unverständlich, dass die Arbeitnehmerseite diesen gemeinsamen Erfolg nun als generellen Angriff auf die Produktion in Deutschland umdeutet“, so Iwer.

„Best Cost Locations“

Man werde die Produktion in Deutschland zum Teil sogar ausbauen, „wenn Wettbewerbsfähigkeit und Rahmenbedingungen stimmen“. Ein Beispiel sei die zweite Traxon-Linie in Friedrichshafen.

Es gehe nicht um „Best Cost Countries“, sondern um „Best Cost Locations“. Das können laut Iwer auch Standorte in Deutschland sein, „wenn das Gesamtpaket stimmt und die Produkte wettbewerbsfähig sind.“