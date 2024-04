Am Bodensee-Friedensweg (BFW) haben unter dem Motto „Frieden(s)-Macht Europa“ am Ostermontag laut Angaben der Polizei rund 300 Menschen teilgenommen und friedlich für Frieden und Klimaschutz aber auch für mehr Gerechtigkeit demonstriert. „Frieden kommt nicht von selbst, sondern muss erarbeitet werden“, lautete eine der Botschaften, die nach dem Demonstrationszug durch die Innenstadt bei einer Podiumsdiskussion vor der Musikmuschel vertieft wurde.

„Klima retten jetzt!“, „Europa muss atomwaffenfrei werden“, „Endlich Frieden in Ost und West“ und „Wohin entwickelt sich der ehemalige Friedensnobelpreisträger von 2012, Europa?“: Beim diesjährigen Bodensee-Friedensweg haben die Teilnehmer mit Plakaten und Transparenten ihre Wut, ihre Enttäuschung, aber auch einen Funken Hoffnung zum Ausdruck gebracht.

Diskussion über Wege zum Frieden

Im Fokus der Veranstaltung appellierten in einer Diskussionsrunde die Gesprächsteilnehmer um Mina Hagen-Canaval (Letzte Generation Vorarlberg), Heike Engelhardt (SPD-Bundestagsabgeordnete) und Jo Lan (Vorstand Gruppe für eine Schweiz ohne Armee), sich für ein friedvolles Miteinander aktiv einzusetzen und die Welt vor einer Klimakatastrophe zu schützen.

Alle Ressourcen nutzen

Dabei war sich die Gesprächsrunde einig, dass man in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft alle verfügbaren Ressourcen nützen müsse, um das Töten in der Ukraine sowie, neben vielen weiteren Krisenherden, den Krieg im Nahen Osten, zu stoppen. Heike Engelhardt sprach sich deutlich gegen EU-eigene Atomwaffenkapazitäten zur Abschreckung aus, da dies zu einem Wettrüsten ungeahnten Ausmaßes führen würde. „Wir glaubten, wir haben den kalten Krieg überwunden, und ich hoffe, wir werden ihn noch überwinden“, sagte die Politikerin in die Runde.

Schweiz pflegt „Geldsackneutralität“

Jo Lan indes kritisierte die Schweiz, da diese eine Schattenneutralität, eine „Geldsackneutralität“, wie er es formulierte, verfolge. Durch geschickt verdeckte Handelsgeschäfte fülle sein Land nicht nur die Kassen Putins, sondern verrate durch die Ablehnung des Atomwaffenverbotsvertrags sich selbst. Seine Überzeugung: „Es gibt keinen atomaren Schutzschirm, Atomwaffen sind Massenvernichtungswaffen, die man nur verbieten kann und muss.“ „Wenn wir eine friedliche Welt möchten, dann müssen wir mit Personen und Ländern in den Dialog treten, die wir uns momentan noch nicht unbedingt vorstellen können“, meinte Heike Engelhardt auf die Frage, wie ein friedliches Miteinander nicht nur in Europa möglich sein könnte.

Österreich unglaublich abhängig von Gas

Klimaaktivistin Mina Hagen Canaval sprach sich zum Thema Energiewende dafür aus, die vorhandenen Ressourcen konsequent sparsam einzusetzen und nicht weiter zu verschwenden. Ohnehin sei ihr Land Österreich „unfassbar“ von Gas abhängig, was wiederum zu Krisen führe und Ländern wie Russland in die Karten spiele. „30 Jahre lang hat sich die konservative Regierung der ÖVP mit Händen und Füßen gegen den Klima- und Zivilisationsschutz gewehrt.“ Gelinge es nicht, die Klimaschutzziele zu erreichen, steuere man weltweit auf weitere Katastrophen zu.

Eine weitere Veranstaltung mit einem Vortrag und anschließender Diskussion zum Thema „Europa - Wohin entwickelt sich der ehemalige Friedensnobelpreisträger“ findet am Mittwoch, 3. April, um 19 Uhr im Gemeindesaal der Friedenskirche, Lilienstraße 14, in Friedrichshafen statt.